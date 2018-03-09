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台積電2月營收646.4億元 近10月低點 3月挑

鉅亨網2018/03/09 13:55
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晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(9)日公告 2 月營收，受到工作天數減少影響，營收降到 646.4 億元，月減 18.9%，年減 9.5%，創近 10 個月新低，前 2 月營收為 1443.8 億元，較去年同期減少 2.5%；而若以台積電提供的財測來看，3 月營收將會顯著成長，可望有機會衝千億元大關。

台積電第 1 季受淡季影響，尤其是手機相關晶片需求修正，整季營收估較第 4 季下滑，以美元預估營收為 84-85 億美元，季減約 7.7-8.8%，以台積電給的第 1 季新台幣 29.6 元計算，營收約落在 2486-2516 億元，季減幅約 1 成，反映整體第 1 季半導體淡季循環。

台積電 2 月在工作天數減少因素影響下，營收創近 10 月低點。不過以台積電預期的第 1 季營收來看，3 月營收可望顯著回升，甚至不排除有機會衝千億元大關。

儘管台積電第 1 季營收修正，不過全年展望仍看俏，董事長張忠謀看好，今年人工智慧應用面擴散，同時台積電也掌握到虛擬貨幣商機，推升今年全年營收成長，全年以美元營收計算，可較去年成長 10-15%，優於原先董事長張忠謀喊出每年成長 5-10% 的幅度，而若以台幣來看，台積電今年營收可望衝破兆元。

台積電今年上下半年營收，皆可較去年成長，上半年成長 15%，下半年則約 10%，整體營運動能仍持穩向上。

張忠謀也看好，今年半導體業，在高速運算、虛擬貨幣等需求推升下，全年產值成成長 6-8%，半導體扣除記憶體市場，仍有 5-7% 成長率，晶圓代工則有 9-10% 成長率，顯示台積電今年成長幅度，仍是高於產業平均直。

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