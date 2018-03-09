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生活

遇車禍幫救人上班遲到半小時　老闆竟說：何必多事

生活中心／綜合報導2018/03/09 14:02
▲一名網友因在上班途中協助處理車禍遲到 35 分鐘，卻被老闆說「何必多事」，更問該網友「全勤是要給還是扣？」（圖／翻攝自「爆怨公社」）
▲一名網友因在上班途中協助處理車禍遲到 35 分鐘，卻被老闆說「何必多事」，更問該網友「全勤是要給還是扣？」（圖／翻攝自「爆怨公社」）

遇到這情況你會怎麼做？近日一名網友在上班途中目擊一起車禍，事發後因四周無其他人車經過，該網友立即報警叫救護車，卻因此晚 35 分進公司。沒想到老闆在第一時間，竟對該網友說「何必多事」，更問該網友「全勤是要給還是扣？」讓該網友不解，到底是救人重要還是全勤更重要，引發網友熱議。

一名網友在「爆怨公社」中表示，當日騎車上班途中，看見前方雙載騎士因不明原因發生車禍當場噴飛，騎士休克、後座乘客仍有意識，該網友見狀趕忙報警叫救護車，並通知對方友人到場了解狀況，接著將自己電話留下，告知若須提供筆錄再與他聯絡，就急奔公司。

好不容易進了公司，卻因已遲到 35 分鐘被老闆約談，當下老闆直接告訴該網友「不關我事何必多事，自己都顧不了還擔心他人，全勤是要給還是扣？遲到這事要我如何跟大家交代！」

但該網友表示，事發當下他已先連絡老闆說明情況，也知會同事幫忙轉達處理完就到「這些我都做到了，還是要被靠腰！之後老闆再來跟我說要我開證明，單子上要有我名字他才好跟大家交代與保住我全勤...」這讓該網友相當困惑，到底是「吃力不討好換來多事，還是本來公司角度就該這樣處理呢？」

對此，許多網友紛紛回應「你做得很好，老闆也有老闆的立場，要扣就扣吧…至少你幫助到人，問心無愧就好！」「如果沒全勤就算了，但是至少心安理得！」「台灣老闆沒良心不代表我們也要沒良心」。但也有網友認為「公司的規定還是會照走，這也不能怪公司，怕以後有人濫用」、「你是對的，是在幫人！老闆也是對的，管理者要有制度服眾！兩方都沒錯，位置不同！」

關鍵字車禍老闆何必多事救人遲到
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