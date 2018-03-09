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空軍三聯隊翔展二號接裝典禮　提升空防戰力

軍聞社2018/03/09 12:31
▲ 空軍司令部9日舉行空軍第三聯隊「翔展二號」接裝典禮。（軍聞社記者卓以立攝）
▲ 空軍司令部9日舉行空軍第三聯隊「翔展二號」接裝典禮。（軍聞社記者卓以立攝）
空軍司令張哲平上將感謝歷任聯隊長及空、技勤前輩和先進們當年篳路藍縷的擘劃與整備，始能完成艱鉅的接機任務。（軍聞社記者卓以立攝）

（軍聞社記者卓以立臺中9日電）空軍司令部今日舉行空軍第三聯隊「翔展二號」接裝典禮，由司令張哲平上將主持，張司令感謝歷任聯隊長及空、技勤前輩和先進們當年篳路藍縷的擘劃與整備，始能完成艱鉅的接機任務，使得IDF經國號戰機能擔負戰備，捍衛臺海領空迄今，這一路走來已二十餘載，如今構改後，將再次強化與提升空防戰力，成為保衛國家安全的堅實後盾。

　典禮中，漢翔公司董事長廖榮鑫將翔展模型機呈獻予空軍司令張上將，並觀看翔展專案回顧影片，共同見證IDF戰機光榮時刻與歷史傳承意義，同時回顧空軍前輩們努力奮鬥的過程。

　張司令致詞表示，IDF戰機是國人研發自製的戰機，為肆應戰爭形態不斷演變，IDF戰機透過性能提升，成為更具戰力的戰機，從研製、量產到接機成軍，顯示我國防科技研發實力及生產製造能力已有相當亮眼成績，更顯現我國防自主的積極戰略意涵。

　張司令指出，面對當前局勢，唯有積極備戰才能止戰，唯有實力堅強才能維護區域和平，張司令期勉空軍同仁，在戰備本務上精實訓練，提升空防戰力，建立可恃防衛武力，使敵人不敢逾越，並時時謹記肩負空防安全的使命，持續發揚忠勇軍風，再創空軍歷史新猷。

　空軍第三聯隊完成所有IDF A/B型戰機提升為IDF C/D型戰機，未來將持續精進機隊管理運作效率，強化制空、防空作戰任務能力，提升戰機整體作戰效益；而構改完成後的IDF C/D型戰機，除全面提升「核心航電」、「雷達功能」、「飛行軟體」外，並可掛載中科院現階段研發之各式精準武器，展現國機國造研究成果，落實國防自主的政策，奠定下一世代國造先進戰機研發基礎與經驗。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
翔展二號接裝典禮/系列二國軍福利處「歡喜迎財神」活動開獎

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