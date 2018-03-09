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2018台灣燈會 張花冠：有10項創舉

中央社2018/03/09 13:51
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者江俊亮嘉義縣9日電）2018台灣燈會將於11日閉幕，嘉義縣長張花冠今天舉行記者會表示，今年台灣燈會以「水、陸、空」方式呈現，共有10項創舉。

張花冠說，今年台灣燈會有24天，創下展期最長、面積最大，且首創以「水、陸、空」全方位方式呈現，並首次有F-16戰機以大雁隊形衝場，都是突破傳統台灣燈會的創舉。

張花冠細數這10項創舉包括：一、水陸空；二、三舞台；三、嗶經濟；四、「鳥的視野」熱氣球；五、與國際型博物館結合；六、與寶可夢、電競結合；七、大數據算人數；八、衛生美味團膳；九、F16戰機衝場；十、主燈雙主題。

她說，所謂「水陸空」呈現，其中的「水」是利用故宮南院至美橋與至善湖進行水幕投影；「陸」有光雕秀；「空」則邀請美國藝術家以特殊材質裝置懸空藝術作品。

所謂「嗶經濟」是導入多元支付方式，打造無現金市集，以行動支付、電子票證或信用卡，讓民眾憑一機或一卡就可輕鬆逛購物付款。

張花冠指出，今年台灣燈會首次導入大數據，結合電信業者手機訊號，以及ETC、eTag等數據資料，取代傳統按碼表計算人次，因此人數統計相對精準。

她說，2018台灣燈會已接近閉幕階段，今年有很多創舉，但所花的經費卻不是歷屆第一，她也是第一位義賣畫作籌募燈會經費的縣長，一切努力就是為了讓世界看見台灣、看見嘉義。（編輯：管中維）1070309

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