CPTPP簽署協定　經濟部：全力以赴爭取加入

跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP的11個會員3月8日在智利聖地牙哥簽署協定，經濟部今（9）日表示，樂見此一發展，將會全力以赴做好準備工作，並盼各會盡速完成國內批准生效程序，並開始接受新會員加入時爭取加入，擴大經貿整合效益。

沒有美國的跨太平洋夥伴協定TPP，改名為跨太平洋夥伴全面進展協定CPTPP，11個會員國經過一年的協商後，3月8日在智利簽署最終版本的協議。智利外交部長表示，2017年初在美國宣布退出TPP後，他們隨即在3月召開亞太地區高階對話會議，11國透過這項協定表達反對保護主義，證明貿易自由化可促進更多的經濟成長及就業、減少貧窮並增進福祉。