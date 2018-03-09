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中央社

台股狹幅震盪收紅 水泥電子強勢

中央社2018/03/09 14:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張建中台北9日電）台股今天開高狹幅震盪，指數高低點僅差距37.38點，終場收漲41.58點；水泥與電子類股表現相對強勢，為多頭指標。

加權指數今天收在10864.82點，漲41.58點，漲幅約0.38%，成交值達新台幣1228.89億元；本週指數共漲166.65點。

蘋果今年前200大供應商名單出爐，景碩、兆利、明安、谷崧與新至陞今年新進榜，股價連袂大漲，其中，景碩、明安與谷崧股價同登漲停。

兆利股價收在52.7元，漲3.9元；新至陞收在73.5元，漲3.1元，為盤面焦點。

鴻海旗下富士康工業互聯網(FII)獲中國證監會核准在上海公開發行，大陸媒體預期，FII最快將在3月底上市，鴻海今天股價突破90元關卡，收在91.9元，漲2.5元，展開慶祝行情。

南僑投控今天召開股東臨時會，順利通過子公司上海南僑赴大陸A股掛牌計畫，股價同樣有不錯表現，收在61.5元，漲1.4元。

半導體矽晶圓族群在漲價題材發酵下，股價也有不錯表現，其中，合晶以漲停作收，達47.5元。整體電子類股指數收漲0.52%。

傳統產業股漲跌互見，水泥類股指數大漲1.2%，表現最強；鋼鐵股因美國總統川普簽署實施鋼鋁進口關稅影響，表現相對弱勢，類股指數跌0.13%。

分析師王兆立表示，國際股市近期震盪逐步趨緩，預期隨著企業2月營收陸續公布後，台股市場信心可望回籠，下週指數不排除有較強勢表現，朝11000點關卡邁進。(編輯：趙蔚蘭)1070309

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