台股狹幅震盪收紅 水泥電子強勢

鴻海旗下富士康工業互聯網(FII)獲中國證監會核准在上海公開發行，大陸媒體預期，FII最快將在3月底上市，鴻海今天股價突破90元關卡，收在91.9元，漲2.5元，展開慶祝行情。

南僑投控今天召開股東臨時會，順利通過子公司上海南僑赴大陸A股掛牌計畫，股價同樣有不錯表現，收在61.5元，漲1.4元。

半導體矽晶圓族群在漲價題材發酵下，股價也有不錯表現，其中，合晶以漲停作收，達47.5元。整體電子類股指數收漲0.52%。

傳統產業股漲跌互見，水泥類股指數大漲1.2%，表現最強；鋼鐵股因美國總統川普簽署實施鋼鋁進口關稅影響，表現相對弱勢，類股指數跌0.13%。

分析師王兆立表示，國際股市近期震盪逐步趨緩，預期隨著企業2月營收陸續公布後，台股市場信心可望回籠，下週指數不排除有較強勢表現，朝11000點關卡邁進。(編輯：趙蔚蘭)1070309