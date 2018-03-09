誠品松菸文創零售體驗 美創投專家驚豔

（中央社記者黃兆平紐約8日專電）近幾年台北最夯的景點─誠品松菸店，讓美國創投專家葛林華德讚不絕口，形容它是終極體驗的零售店家，並稱許松山文創園區讓台北市民享受文化並鼓勵創意，成果顯著。

松山文創園區內的誠品松菸，從文創書店、商場，拓展到熱門的文創旅館、表演廳與電影院等多元場域，提供跨業創新整合體驗。

任教於哥倫比亞大學及紐約大學的創投專家葛林華德（Michelle Greenwald）今年一月接受傅爾布萊特基金會（Fulbright）邀請訪問台灣，日前投書「富比世」（Forbes）雜誌，圖文並茂描繪訪台的全新感受，還有對松山文創園區與誠品書店的體驗。