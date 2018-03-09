NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

誠品松菸文創零售體驗 美創投專家驚豔

中央社2018/03/09 14:03
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者黃兆平紐約8日專電）近幾年台北最夯的景點─誠品松菸店，讓美國創投專家葛林華德讚不絕口，形容它是終極體驗的零售店家，並稱許松山文創園區讓台北市民享受文化並鼓勵創意，成果顯著。

松山文創園區內的誠品松菸，從文創書店、商場，拓展到熱門的文創旅館、表演廳與電影院等多元場域，提供跨業創新整合體驗。

任教於哥倫比亞大學及紐約大學的創投專家葛林華德（Michelle Greenwald）今年一月接受傅爾布萊特基金會（Fulbright）邀請訪問台灣，日前投書「富比世」（Forbes）雜誌，圖文並茂描繪訪台的全新感受，還有對松山文創園區與誠品書店的體驗。

文章提及，在全球電子商務盛行時代，零售店家一家家倒地，唯有提供體驗的店家才有生存之道。而台北誠品松菸的全新體驗感受遠遠多過於此。

葛林華德稱許誠品松菸是一家發現與體驗的實體店，提供年輕文創者新形態商業園地，同時是協助消費者挖掘創意產品的場所。

葛林華德說，最早在香港意外發現誠品書店，到了台灣之後才發現它來自台灣。誠品目前共有44家店，40家在台灣，香港有3家、上海1家，店內的陳設、時尚感，還有書籍及商品等，在任何國家都是一流的，全方位的生活體驗令她驚豔無比。

文章還特別提到6年前成立的松山文創園區，讓台北市民進一步享受文化並鼓勵創意，成效顯著。新近整修完工的圖書館典藏了相當棒的書籍及藝術收藏，另有全亞洲第一個、全球唯二的美國創新中心（AIC）， 分享美國創意趨勢與多元文化，並可用3D列印，把創意轉化為有形產品。

葛林華德稍早接受中央社記者訪問，稱讚台灣近幾年積極促進產業經濟轉型，對台灣推動創新產業與智財權（IP）留下深刻印象。不過，她建議台灣應加大力道行銷，形塑「台灣價值」，增加產品附加價值，讓更多人知道台灣，讓高品質與台灣畫上等號。1070309

川普將會金正恩 南韓：盼促...3月電子金融期齊漲

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan