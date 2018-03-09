誠品松菸文創零售體驗 美創投專家驚豔

（中央社記者黃兆平紐約8日專電）近幾年台北最夯的景點─誠品松菸店，讓美國創投專家葛林華德讚不絕口，形容它是終極體驗的零售店家，並稱許松山文創園區讓台北市民享受文化並鼓勵創意，成果顯著。
松山文創園區內的誠品松菸，從文創書店、商場，拓展到熱門的文創旅館、表演廳與電影院等多元場域，提供跨業創新整合體驗。
任教於哥倫比亞大學及紐約大學的創投專家葛林華德（Michelle Greenwald）今年一月接受傅爾布萊特基金會（Fulbright）邀請訪問台灣，日前投書「富比世」（Forbes）雜誌，圖文並茂描繪訪台的全新感受，還有對松山文創園區與誠品書店的體驗。
文章提及，在全球電子商務盛行時代，零售店家一家家倒地，唯有提供體驗的店家才有生存之道。而台北誠品松菸的全新體驗感受遠遠多過於此。
葛林華德稱許誠品松菸是一家發現與體驗的實體店，提供年輕文創者新形態商業園地，同時是協助消費者挖掘創意產品的場所。
葛林華德說，最早在香港意外發現誠品書店，到了台灣之後才發現它來自台灣。誠品目前共有44家店，40家在台灣，香港有3家、上海1家，店內的陳設、時尚感，還有書籍及商品等，在任何國家都是一流的，全方位的生活體驗令她驚豔無比。
文章還特別提到6年前成立的松山文創園區，讓台北市民進一步享受文化並鼓勵創意，成效顯著。新近整修完工的圖書館典藏了相當棒的書籍及藝術收藏，另有全亞洲第一個、全球唯二的美國創新中心（AIC）， 分享美國創意趨勢與多元文化，並可用3D列印，把創意轉化為有形產品。
葛林華德稍早接受中央社記者訪問，稱讚台灣近幾年積極促進產業經濟轉型，對台灣推動創新產業與智財權（IP）留下深刻印象。不過，她建議台灣應加大力道行銷，形塑「台灣價值」，增加產品附加價值，讓更多人知道台灣，讓高品質與台灣畫上等號。1070309