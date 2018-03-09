馬英九回應王希哲 維持現狀對台灣最好

馬英九辦公室今天表示，王希哲是在台大教授黃光國的安排及陪同下，於7日下午拜訪馬英九，會面時間僅30分鐘，對於兩岸關係進行意見交流，過程中完全沒有提到「密使」或自薦密使，辦公室有錄音為證，會後雙方也合影留念。

（中央社記者劉麗榮台北9日電）中國大陸異議人士王希哲7日拜訪前總統馬英九。馬英九表示，對台灣來講，最好的還是維持現狀。統一不是不能談，這是將來的事。且大陸所提出的方案，必須要獲得台灣人接受。

馬辦指出，馬英九年後接獲黃光國來電，其好友王希哲將於3月上旬訪台，希望有機會拜訪。馬英九和黃光國為舊識，且卸任後也曾不只一次見過流亡海外的大陸異議或民運人士。

馬辦說，一開始，王希哲表明自己目前定居美國，1996年10月10日和中國大陸異議人士劉曉波在明報發表「雙十宣言」之後，劉曉波就被捕了，他就逃到香港並輾轉到美國至今，20幾年來無法回中國大陸，因為長期積極關注兩岸事務，去年9月也曾來台演講。

王希哲指出，他長期以來一直希望兩岸回到過去毛蔣時代的周恩來促進兩岸談判的基礎，推動和平統一；這是當初國共兩黨最高階的協議，現在應該還是可以在此基礎上繼續推進。現在台獨勢力都是主張日本是宗主國，認為自己是日本人，希望日治，就是所謂的「皇民台獨」，這樣會引起大陸人民不滿。

馬英九對於王希哲的說法表示，「訝異、沒這回事」。現在主張台獨者，是真的覺得自己是台灣人，跟日本沒有關係，現在統治台灣的也不是日本人，台灣已經民主化，民進黨已經執政第二次了，「是誰在殖民呢？現在都是本土的啊，這種所謂殖民統治、台獨者都是皇民台獨的說法，根本說不通嘛」。

提到兩岸關係，王希哲認為，國民黨前主席連戰提出的「一國良制」，是最適合兩岸關係的做法。馬英九表示，這是前總統蔣經國當年接見外賓時回應「一國兩制」的說法，並不是連戰首創。

馬英九說，對台灣來講，最好的還是維持現狀。統一不是不能談，但這是將來的事，而且要看當時的氛圍，「如果大陸還是凶巴巴的整天要打台灣，台灣人當然會怕」。

馬英九表示，贊成王希哲希望大陸和平民主的理念，也尊重王希哲希望兩岸以「一國良制」的方式盡快統一的看法。但馬英九強調，兩岸統一一定是要在和平、民主的前提下，不然台灣人民不會支持，且大陸所提出的統一方案，必須要獲得台灣人民的接受。

王希哲最後重申對於「日本統治、皇民台獨」的看法，強調大陸人民都有這樣的錯覺，馬英九開玩笑說：「王先生，那你的任務就是要去消除這樣的錯覺，因為那真的是錯誤的。」（編輯：林興盟）1070309