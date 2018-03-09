曾經野草狂燒 金門料羅林區植樹重生

這次栽種肖楠、牛樟與龍柏1400株，加上後續的栽植，將近2000株林木。縣長陳福海主持植樹活動時表示，金門不祇是在植樹節才種樹，平日就相當重視綠化與美化，要讓金門更美更漂亮。林務所期望透過這次植樹活動把樹種回來，代表金門浴火重生。

去年10月，金門東半島料羅村、新塘村疑似民眾燃燒野草，野草在強風助長下狂燒，燒毀近半個大安森林公園。當時，為了搶救時效，緊急開闢防火巷，因而移除了原有植被，但也有效阻止了大火蔓延。

（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）金門縣軍民今天在南石滬公園的料羅林區植樹。去年10月這裡曾發生火燒野草事件，2萬平方公尺林地付之一炬；縣府期盼透過植樹活動，讓金門恢復「海上公園」的美麗。

林務所所長楊慧明表示，這些植栽將可提升金門海岸林木多樣性與森林覆蓋率，達成復育造林目的，同時兼具防風定沙、水源涵養、固碳綠化，並增加景觀美質的效果。

此外，值得一提的是，植樹活動中也頒獎表揚「ISA國際樹藝師」認證考試合格人員，並授證給6位新科樹藝師黃志斌、曹立松、鄭阿翠、李振綱、李卓翰和洪舉光。他們都將成為金門林業和樹木保育生力軍。其中，63歲的鄭阿翠是課程的「榜首」，獲得頒發獎學金新台幣1萬元。

擔任林務所技士的李振綱表示，美國和日本等國家推動樹藝師行之有年，林務所從民國104年辦理樹木保護師培訓計畫，邀請林務所和社團法人台灣都市林健康美化協會等專業團隊，每年舉辦2個月、60小時的樹保課程，期盼在地民眾了解以正確方式護樹愛林。

鄭阿翠熱愛園藝，她說，看到金門很多地方荒煙蔓草，希望能運用所學，改善家鄉景觀。

鄭阿翠表示，考試沒有秘訣，無非是上課專心聽講、回家認真複習，上網找資料，沒想到考上第一名。她笑說，要把獎學金裱起來做紀念。

33歲的李卓翰，台灣大學土木研究所畢業後返鄉擔任木土技師。他說，這項國際認證要到台灣受訓考試，對金門人不容易，感謝林務所辦理樹保師培訓計畫。他希望獲得認證後，可以有機會為綠美化家鄉奉獻心力。（編輯：梁君棣）1070309