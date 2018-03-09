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美白其實很簡單　女神侯佩岑祕密武器曝光

記者駱映儒／台北報導2018/03/09 16:30
▲女神侯佩岑特別注重臉部保養，尤其是美白，對於寵愛之名立即有感的美白效果讓她非常驚艷。
▲女神侯佩岑特別注重臉部保養，尤其是美白，對於寵愛之名立即有感的美白效果讓她非常驚艷。

斑點、蠟黃、暗沈是許多女性的敵人，無論任何年齡及場合，都想呈現美麗的絕佳狀態，醫美保養品牌中的美白霸主寵愛之名全新升級美白系列，今(7)日下午舉辦白‧無瑕新品上市記者會，對保養從不馬虎的女神侯佩岑也獨家現身活動，現場也分享與兒子的親密互動，更傳授如何兼顧家庭又能快速擁有白皙肌膚的保養密技。


▲寵愛之名白‧無瑕乙基維他命Ｃ系列全新推出3種產品 ：「白‧無瑕乙基維他命C淡斑精華」、「白‧無瑕乙基維他命C美白精華」、「白‧無瑕乙基維他命C生物纖維面膜」。（圖／記者駱映儒攝 , 2018/03/07)

女生們無時無刻都瘋美白，尤其當了媽媽之後，選擇保養品更注重快速有效，想要白，不只防曬要做的勤勞，基礎保養更是不能忽略，白天防曬，晚上就要做足保養功夫，才能有效均勻亮白膚色，寵愛之名白‧無瑕乙基維他命Ｃ系列全新推出3種產品，均添加衛福部核可美白配方乙基維他命C和國際藥廠研發的智慧型亮白成份「沒黑素」，其中也添加了抗敏成分，敏感肌也能安心使用。針對膚色不均的「白‧無瑕乙基維他命Ｃ美白精華」，透過甘醇酸加速代謝黑化角質，全臉使用能有效讓膚色均勻；針對局部瑕疵的「白‧無瑕乙基維他命Ｃ淡斑精華」，則有水楊酸助攻，能有效瓦解黑色素斑點；針對蠟黃肌膚設計的「白‧無瑕乙基維他命C生物纖維面膜」，能有效改善肌膚暗沉。

記者會現場代言人侯佩岑身穿一襲白色長禮服出席活動，儘管已經是兩個小孩的媽，身材依舊纖細，近看她的膚質好的沒話說，皮膚非常透亮幾乎看不見毛孔，對於臉部肌膚保養非常重視的她透露，自己其實不是白肉底，為了和兒子渡過童年，即使怕曬黑還是希望常帶他們出門享受陽光。「當媽媽之後真的少了很多保養時間，安全、越快越好的保養品是現在最需要的」，提到平時的保養方法她表示，即使再忙都會敷臉，會把「白‧無瑕乙基維他命Ｃ生物纖維面膜」敷15到20分鐘，可以變白兩個色階，再將「白‧無瑕乙基維他命Ｃ淡斑精華」點在看不順眼的淺層色斑上加持，美白效果更能立即有感。她也說，自己最在意皮膚的透亮度及緊實度，才不會讓自己看起來有倦容。

寵愛之名讓美白變簡單，這次針對亞洲女性肌膚問題全新研發的白‧無瑕乙基維他命Ｃ系列，14天立即見效的美白效果讓每位忙碌女性都能寵愛自己，維持在最美的狀態。

關鍵字寵愛之名侯佩岑白‧無瑕乙基維他命c沒黑素美白
韓國藥妝店賣到大缺貨的保養品吃河粉驚見蜘蛛爆量　網笑：新菜色

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