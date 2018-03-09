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鎮守關子嶺溫泉　有請火王爺高高坐

保庇2018/03/09 14:01
鎮守關子嶺溫泉　有請火王爺高高坐（圖／保庇）
鎮守關子嶺溫泉　有請火王爺高高坐（圖／保庇）

（文／黃彥昇　民俗陣頭深度中毒者、國立政治大學台灣文學碩士）各行各業都有自己的守護神或祖師爺，而溫泉業的守護神是不動明王，此一祭祀從日本傳入，因為日本人認為不動明王可以鎮守溫泉，因此在台灣的溫泉區大多有祭祀不動明王。

關子嶺火王廟是當地的守護神。（圖／WIKI圖庫，Outlookxp 攝）
關子嶺火王廟是當地的守護神。（圖／WIKI圖庫，Outlookxp 攝）

位於台南白河的關子嶺溫泉開發於日治時期，當時開發的日本人帶來了不動明王信仰，在溫泉區的石頭上雕刻不動明王石碑，以祈求平安。但隨著日本戰敗，原本的不動明王石碑也被日本人帶了回去。

火王廟的不動明王匾額。（圖／WIKI圖庫，Outlookxp 攝）
火王廟的不動明王匾額。（圖／WIKI圖庫，Outlookxp 攝）

後來由當地溫泉旅社的老闆娘發起集資蓋廟，並以不動明王的外型重塑神明金身，當地人稱之為「火王爺」，並由當地溫泉業者擲筊擔任爐主，成為關子嶺當地的守護神。

火王爺金身。（圖／WIKI圖庫，Outlookxp 攝）
火王爺金身。（圖／WIKI圖庫，Outlookxp 攝）

火王廟的祭典在每年的農曆六月十四日，當地會舉辦廟會，會有「送火王」的儀式，會將紙紮的「火王爺」送出庄外焚化。而據說當地曾經在「火王爺」的保佑下度過多次危機，也因此關子嶺當地人對「火王爺」的信仰十分虔誠。

而每年的「秋分」，也是一年一度的火王爺夜祭，跟當地的溫泉節一起舉辦，當地人會穿上溫泉浴衣，隨著火王爺的大型花燈踩街，巡行整個關子嶺溫泉區，讓人體會到傳統與現代結合的關子嶺風情。

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關鍵字不動明王溫泉守護神火王爺關子嶺火王廟
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