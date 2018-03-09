鎮守關子嶺溫泉　有請火王爺高高坐

（文／黃彥昇 民俗陣頭深度中毒者、國立政治大學台灣文學碩士）各行各業都有自己的守護神或祖師爺，而溫泉業的守護神是不動明王，此一祭祀從日本傳入，因為日本人認為不動明王可以鎮守溫泉，因此在台灣的溫泉區大多有祭祀不動明王。

位於台南白河的關子嶺溫泉開發於日治時期，當時開發的日本人帶來了不動明王信仰，在溫泉區的石頭上雕刻不動明王石碑，以祈求平安。但隨著日本戰敗，原本的不動明王石碑也被日本人帶了回去。