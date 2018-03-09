發展核武成公敵 金正恩在印尼反受歡迎

印尼蘇卡諾中心（Sukarno Center）2015年頒發「全球政治家」獎項給金正恩，理由是「肯定他在對抗新殖民主義的貢獻」。

北韓核武問題引起國際關切。雖然北韓自金正恩上台以來，黷武窮兵做風引發國際社會批評，不過，北韓在亞洲的老朋友印尼，確是抱持和歐美國家不同的態度，肯定金正恩對抗帝國主義的貢獻，印尼並積極參與協調南北韓重啟對話。

（中央社記者周永捷雅加達9日專電）朝鮮半島情勢受關注。事實上，印尼與北韓關係密切，不僅曾頒獎肯定北韓領導人金正恩的貢獻，印尼前總統梅嘉娃蒂也曾擔任調人，親赴北韓遊說南北韓重啟對話。

蘇卡諾中心負責人、印尼開國總統蘇卡諾的女兒拉赫瑪娃蒂（Rachmawati Soekarnoputri）表示，由於金正恩堅持貫徹北韓建國領袖金日成對抗帝國主義的理念，因此，「蘇卡諾中心」決定頒獎給金正恩。

傳統上，「蘇卡諾中心」這個獎項是用來肯定對世界和平及發展有貢獻的人士，像是先前曾頒給緬甸民主鬥士翁山蘇姬以及印度聖雄甘地（Mahatma Gandhi）。

拉赫瑪娃蒂已被北韓當局任命為「韓國統一準備委員會」的榮譽亞太區主席。

2015年，印尼在雅加達舉行亞非國家領導人系列會議及亞非會議60週年紀念活動時，雖然金正恩並未出席，但時任北韓最高人民會議常任委員會委員長金永南代表金正恩出席活動，看得出北韓與印尼間的友好關係。

此外，南韓總統文在寅去年5月在青瓦台接見印尼前總統梅嘉娃蒂表示，希望她能協助改善南北韓關係。文在寅指出，梅嘉娃蒂在總統任內不僅取得民主與經濟發展的成就，還在南北韓之間扮演橋梁角色，在前兩次南北韓高峰會談當時， 梅嘉娃蒂提供了很大的幫助，希望她能再度出面穿針引線。

梅嘉娃蒂表示，她很有信心南、北韓最終能統一，她也願意接受文在寅請求，擔任南北韓交流特使。她後來率團訪問北韓，向北韓轉達意見，希望促進南北韓重啟對話。

印尼國父蘇卡諾於1945年宣布印尼獨立，印尼在1950年代和北韓建交後，雅加達和平壤之間便一直保持友好關係。梅嘉娃蒂是印尼建國總統蘇卡諾的女兒，她的家族一直和北韓維持友好關係，而她本人也是北韓相當尊敬的國際政治家。（編輯：高照芬）1070309