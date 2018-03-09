蘋果會成為救星 收購Snap公司嗎？

《浮華世界》的作者 Nick Bilton 指出蘋果 (AAPL-US) 握有約 3000 億美元的現金，但文章並沒有提及蘋果因被愛爾蘭政府指控不當避稅，需補稅給該政府 154 億美元，此外僅管在川普稅改政策下，海外利潤匯回稅減至 10%，但仍是一筆支出。

《Seeking Alpha》的作者 Bill Maurer 列出以下蘋果不會收購 Snap 的原因：

美國雜誌《浮華世界》日前發表一篇文章指出蘋果可能收購科技公司 Snap，但財經部落格《Seeking Alpha》作者認為，併購 Snap 的價格太昂貴，且蘋果不需要該公司的 VR 技術與客戶群，他不認為蘋果會做出這樣的舉動。

Maurer 認為，蘋果的財務情況良好，但 Bilton 誇大了蘋果可使用的現金，這樣的敘述方式不恰當。

2. 蘋果通常不會進行鉅額併購

蘋果較喜歡購買未上市且規模較小的科技公司，過去蘋果最大的併購交易，是以近 30 億美元收購 Beats，而 Snap(SNAP-US) 目前的市值約為 220 億美元，收購交易價格很可能接近或甚至超過 300 億美元。Maurer 認為，蘋果將錢花在買入庫藏股或分紅上，可能是較好的使用方式。

3. 蘋果已在發展 AR 技術，不太需要 Snap 的幫忙

蘋果在 AR 技術上，已有所發展，該公司在去年發表 Apple A11 Bionici 晶片，率先使用於 iPhone 8/+/X。蘋果在研發上有大量的支援與資源，不一定需要 Snap 的幫忙。

4. Snap 更需要蘋果

Nick Bilton 建議，Snap 的年輕使用者，可以進一步幫助蘋果設備的銷售，建議蘋果可以將 Snap 應用程式從 Android 下架，代表如果你想使用 Snap 應用程式，必須購買蘋果的裝置，或是 Android 系統的使用者，只能使用 Snap 部分功能。

Bill Maurer 認為直接收費可能會更快，並且指出，很多 Snap 的使用者，已經為 iPhone 使用者，這不是一塊全新的潛力客戶。而 Snap 在面臨 Facebook(FB-US) 的競爭下，其實較需要蘋果，但該公司對蘋果的用處卻不大。

5. 收購 Snap 會使蘋果的每股盈利下降

僅管 Snap 在 2017 年第 4 季繳出高於預期的財報，當公司還是處於虧損狀態，而根據 Yahoo Finance 統計，分析師預期 Snap 明年的營收約為 20 億美元，甚至不到蘋果營收預期的 2735 億美元的 1%。收購 Snap 將拉低蘋果的每股盈餘，並減少庫藏股回購，不是個划算的交易。