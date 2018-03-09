前進花蓮義演 日本演藝人員盼撫慰災民

日本演藝人員Jun Amanto在記者會中表示，他們代表日本文化藝術界，希望為花蓮賑災盡一點力量、為花蓮觀光帶來一點貢獻，也希望能為台灣朋友的心靈帶來安慰。

台灣基督長老教會今天在立法院舉行「台日共舞，花蓮加油」記者會。台灣基督長老教會表示，他們長期致力於台日民間彼此關懷交流，特地協助籌辦此次演出計畫，並邀請台灣相關文化團體演出，促進文化交流。

（中央社記者蔡佳伶台北9日電）日本文化演藝人員感念日本311大地震台灣對日本伸援，為表達對花蓮震災關心，將前往花蓮義演。演出成員說，日本想回報，希望為台灣朋友帶來安慰，也希望台日情誼能繼續維持。

他說，日本311大地震發生時，獲得非常多台灣友人的援助，日本想回報，這次來台灣聽到台灣長輩講述他所不知道的台灣歷史，也希望台日情誼能繼續維持下去。

義演團隊靈魂人物Rena Masuyama還自費在澀谷最熱鬧的街頭，承租電視牆，希望藉由短片播放，提醒日本友人，台灣的花蓮希望邀請日本人去觀光、消費。

此次演出人員包括日本後現代能劇「傾舞流」開創者Jun Amanto、日本中生代演歌知名歌手金京子、演唱多部電影與連續劇主題曲的歌手白井愛子等人。（編輯：郭萍英）1070309