NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

前進花蓮義演 日本演藝人員盼撫慰災民

中央社2018/03/09 14:24
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者蔡佳伶台北9日電）日本文化演藝人員感念日本311大地震台灣對日本伸援，為表達對花蓮震災關心，將前往花蓮義演。演出成員說，日本想回報，希望為台灣朋友帶來安慰，也希望台日情誼能繼續維持。

台灣基督長老教會今天在立法院舉行「台日共舞，花蓮加油」記者會。台灣基督長老教會表示，他們長期致力於台日民間彼此關懷交流，特地協助籌辦此次演出計畫，並邀請台灣相關文化團體演出，促進文化交流。

日本演藝人員Jun Amanto在記者會中表示，他們代表日本文化藝術界，希望為花蓮賑災盡一點力量、為花蓮觀光帶來一點貢獻，也希望能為台灣朋友的心靈帶來安慰。

他說，日本311大地震發生時，獲得非常多台灣友人的援助，日本想回報，這次來台灣聽到台灣長輩講述他所不知道的台灣歷史，也希望台日情誼能繼續維持下去。

義演團隊靈魂人物Rena Masuyama還自費在澀谷最熱鬧的街頭，承租電視牆，希望藉由短片播放，提醒日本友人，台灣的花蓮希望邀請日本人去觀光、消費。

此次演出人員包括日本後現代能劇「傾舞流」開創者Jun Amanto、日本中生代演歌知名歌手金京子、演唱多部電影與連續劇主題曲的歌手白井愛子等人。（編輯：郭萍英）1070309

科技辦案 東部數位採證室揭牌看不見的In科學 國研院...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan