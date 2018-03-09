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中央社

周錫瑋：民調逾7成希望辯論

中央社2018/03/09 14:24
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者林長順新北9日電）國民黨新北市黨部今天將進行黨內初選協調會，前台北縣長周錫瑋今天表示，最近民調顯示，7成以上市民希望能夠辯論，他將在協調會中提出，希望黨部照這個方式來做。

周錫瑋今天主持「都市發展與都市更新」論壇，出席者包括日本都市振興大師福井昌平、前內政部長李鴻源等人。周錫瑋在論壇進行前受訪時做上述表示。

國民黨新北市黨部下午將進行新北市長黨內初選協調會，周錫瑋將親自與會，前新北市副市長侯友宜僅派辦公室主任謝政達代表出席。

對於侯友宜沒有親自出席，周錫瑋表示「沒有關係」。

周錫瑋指出，下午協調會重點在於釐清國民黨今年有一個直轄市與縣市長選舉的辦法，裡面規定若初選協調不成功，就必須要進行民調、黨員投票甚至幹部評鑑，這個辦法應該優於中常會通過的全民調。

另外，協調會將討論初選要有1個月的時間及電視辯論等議題。他說，最近的民調顯示，有超過7成以上市民希望能夠辯論，他將在協調會中提出，希望黨部照這個方式來做。

至於競爭對手侯友宜對辯論會興趣缺缺，周錫瑋表示，他覺得沒有關係，辯論仍可舉辦，參加不參加由候選人自己決定，那是他的權利。

周錫瑋在論壇時表示，新北市都更必須從老舊與危險建築都更、防災型都更、大範圍都更著手。必須法律先鬆綁達到1坪換1.2坪的獎勵誘因，大範圍的都更，更應由政府做莊，進行整體開發。（編輯：方沛清）1070309

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