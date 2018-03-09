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中央社

看不見的In科學 國研院辦科學展

中央社2018/03/09 14:25
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北9日電）國研院與國資圖書館規劃「遇見看不見的In科學」系列展覽，今天起將展出電子科技的發展時序，現場還有小型半導體廠區，讓民眾親身了解晶片製造的方式及過程。

國家實驗研究院與國立公共資訊圖書館共同規劃「遇見看不見的In科學」系列展覽，今天起在國資圖總館二樓數位美術中心展出為期4個月的「改變世界的驅動力－奈米．晶片」特展，由國研院晶片系統設計中心與奈米元件實驗室策劃，展出內容涵蓋電子科技的發展時序、奈米晶片的生產過程，以及一個簡易小型的半導體廠區，以及各項展現奈米晶片科技的靜態與實體展示，讓民眾有機會更加了解什麼是半導體、奈米及晶片。

國研院今天發布新聞稿指出，現場除了相關的展示外，晶片中心與奈米中心也規劃了週末的體驗課程，包括「感覺好好玩–感測積木疊疊樂」及「奈米挖挖哇–晶片世界的奇妙探險」，共計12場次，帶領民眾了解感測晶片的神奇功用，並探索微小晶片裡的半導體世界。

國研院表示，「晶片」的另一個名稱叫作「積體電路」（Integrated Circuit），也就是IC，它是由許多的電晶體及電子元件經過電路設計組合而成，用來處理電子化的訊號以達到各種形式的運算或處理。幾乎現代文明中所有的電子產品，像是電腦、手機、汽車、家電等，都得依賴晶片才能發揮強大的功能。1958年，美國德州儀器公司的基爾比（Jack Kilby）發明全球第一個積體電路，今年正好是這個偉大發明的60週年，讓這次展覽更具意義。

國研院指出，半導體、晶片、奈米科技等產業，不僅是台灣科學研究的重要領域與經濟發展的關鍵基石，一般民眾在生活中更幾乎處處用到，但大多數人卻對此不甚了解，「遇見看不見的In科學」系列展覽，把一向讓人感覺莫測高深的科學，轉化為一般大眾皆可了解的知識。本檔展期自3月9日起至6月24日，相關資訊可參考國資圖書館官網。（編輯：張均懋）1070309

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