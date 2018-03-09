陸停發來台團領隊證 觀光局：2證合一

（中央社記者陳葦庭台北9日電）旅行業傳出中國大陸將停發帶團來台的領隊證，明年恐無大陸領隊帶團，觀光局業務組長劉士銘今天說明，陸方是將導遊證和領隊證2證合一，並非針對來台旅遊團。

有媒體報導，旅遊業者透露，中國已停止發放帶團來台的領隊證，目前僅剩約1成大陸領隊的領隊證仍有效，最快今年下半年或明年恐無大陸領隊可帶團來台，屆時恐怕沒有大陸旅行團，只能改走自由行，來台陸客可能更少。

對此，劉士銘表示，中國大陸於105年新修定訂旅遊法，已刪除「領隊證」相關文字，同法第39條等規定，中國大陸出境團體旅遊是以「導遊證」為領隊人員之資格條件，2證合一制（將領隊證併入導遊證）是通案規定，並非針對來台旅遊團。