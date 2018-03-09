陸停發來台團領隊證 觀光局：2證合一

（中央社記者陳葦庭台北9日電）旅行業傳出中國大陸將停發帶團來台的領隊證，明年恐無大陸領隊帶團，觀光局業務組長劉士銘今天說明，陸方是將導遊證和領隊證2證合一，並非針對來台旅遊團。
有媒體報導，旅遊業者透露，中國已停止發放帶團來台的領隊證，目前僅剩約1成大陸領隊的領隊證仍有效，最快今年下半年或明年恐無大陸領隊可帶團來台，屆時恐怕沒有大陸旅行團，只能改走自由行，來台陸客可能更少。
對此，劉士銘表示，中國大陸於105年新修定訂旅遊法，已刪除「領隊證」相關文字，同法第39條等規定，中國大陸出境團體旅遊是以「導遊證」為領隊人員之資格條件，2證合一制（將領隊證併入導遊證）是通案規定，並非針對來台旅遊團。
另外，針對陸方禁止赴台領隊換證，他說，根據陸方專案規定，領隊人員需領有陸方所核發「赴台灣旅遊領隊證」始可帶團，但陸方並未明文禁止赴台領隊證換發，且現有領隊證尚足夠使用，將來無領隊帶團來台說法並不正確。
劉士銘強調，觀光局已透過觀光小兩會管道，以台旅會名義於今年2月間函請大陸海旅會協助查證及瞭解陸客縮減資訊，同時向陸方表達歡迎中國大陸旅客來台旅遊立場從未改變，至今尚未獲陸方回應，觀光局將持續關注後續發展。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070309