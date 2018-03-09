副總統：台灣不會停止爭取參與國際組織

他指出，比利時聯邦參、眾議院曾多次通過友台決議，最近一次是在2015年經眾議院通過，該決議案肯定台灣維護區域和平的努力，支持台歐盟洽簽雙邊投資協議（BIA），並支持台灣有意義參與國際組織，展現比國國會對台灣的情誼。

副總統致詞時首先表示，比利時本屆國會自2014年組成迄今，已有53名聯邦與區議員訪台，為比利時歷屆國會訪台人數最多，顯示兩國關係友好，並持續增進。

（中央社記者范正祥台北9日電）副總統陳建仁今天接見「比利時聯邦國會暨區議會法語社會黨議員團」時表示，台灣不會停止爭取參與國際組織，為全球福祉做出貢獻，他也期盼比利時繼續給予台灣支持。

副總統說，他藉今天接見的機會向比利時國會表達感謝，並盼比國國會與區議會持續支持台灣，共同強化國際社會維護民主、自由、人權的力量。

副總統提到，目前台灣正積極推動「五加二創新產業」計畫，以發展綠能、生技醫藥、智慧機械、國防產業、亞洲矽谷、新農業與循環經濟為重點，確保經濟轉型的過程中，能朝向永續及數位化發展。其中包括比國也很重視的綠能和生技醫療，希望未來兩國能有更多的合作機會。

他指出，去年10月台灣與佛拉蒙區簽署「永續能源合作備忘錄」，另有15家生技廠商與研究機構組成「台灣生技訪團」訪問比利時。台比經濟合作會議也於去年11月在台北舉行，雙方業者針對資通訊、智慧城市、物聯網、虛擬/擴增實境（VR/AR）及創新科技等產業尋求合作。相信透過持續的交流，可以共同創造更多商機。

針對歐盟執委會在去年9月公布「貿易政策文件期中檢討報告」，指出歐盟已準備與台灣展開投資談判，副總統表示，希望議員返國後能呼籲比利時政府敦促歐盟儘早與台灣啟動雙邊談判。

副總統強調，由於國與國之間的互動愈來愈緊密，因此更需要共同應對全球性議題帶來的挑戰。台灣在衛生醫療、氣候變遷、人道救援、反恐合作，以及共同打擊跨國犯罪等重要議題上，都有能力、更有意願對全世界作出貢獻。此外，台灣雖然不是「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）締約國，仍於2015年通過「溫室氣體減量及管理法」，明訂台灣至2050年的排碳減量目標。另外，台灣也在去年發表了第一份「國家自願檢視報告」，希望能對聯合國的永續發展目標盡一份心力。

副總統說，去年台灣受限於政治因素，無法獲「世界衛生組織」（WHO）邀請以觀察員身分參加「世界衛生大會」（WHA）；然而衛生無國界，有效防治並打擊傳染病，有賴全球合作。

他重申，台灣的缺席，不但將使全球防疫體系出現漏洞，更剝奪全體台灣人民享有平等的健康權益。他期盼議員能敦促比國政府繼續支持台灣參與WHA和UNFCCC等國際機制，以確保全球應變網絡的完整，也讓台灣能對全世界有所貢獻。

最後，副總統強調，台灣與比利時共享自由、民主與人權及人道救援的普世價值，他相信在比國國會、各區議會及議員的支持下，台比關係將能持續提升。

訪賓一行包括比利時比京區議會議員蘇斯金（Simone Susskind）、聯邦眾議院議員馬桑(EricMassin)、比京區議會議員尤登戴爾（JulienUyttendaele）、瓦隆區議會議員鞏查雷（VirginieGonzalez）及邦妮（Veronique Bonni）等一行，由外交部次長吳志中陪同，前往總統府拜會副總統。（編輯：林興盟）1070309