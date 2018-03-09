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半導體股票頻創新高 但比起大盤仍是相對便宜

鉅亨網2018/03/09 14:53
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在股市風雲震盪之際，專家指出，半導體類股似乎遭到低估，尤其是將銷售額、獲利和現金流量的增長率與標普 500 指數放在一起比較時。

《MarketWatch》專欄作家 Philip Van Doorn 撰文指出，截至 7 日收盤，標普 500 較 1 月 26 日歷史高點下跌 4.8%，但費城半導體指數卻已復甦並創下新的收盤紀錄，高於 1 月 26 日的水平 1.7%。而且半導體類股仍然比標普 500 成本便宜，同時銷售和收入增長率更高。

他指出，去年 11 月時費城半導體指數近 12 個月市盈率是 17.3 倍，低於標普 500 的遠期市盈率 18.1 倍。但在美國總統川普簽署稅改立法後，2018 年的獲利和銷售預測出現了許多向上修正。

根據 FactSet 的統計數據，費城半導體指數未來 12 個月市盈率預測值為 16.1 倍，標普 500 則為 17 倍。經過稅改，兩者都變得更便宜，但半導體似乎比 11 月時更便宜。

他預計今年半導體業務會有一些降溫，但仍然預測半導體銷售和現金流量的數量要比標普 500 好上很多。

他認為半導體的表現之所以遠遠超過整體大盤，是因為該產業的銷售增長受益於連網設備數量和種類的不斷增加。

Philip Van Doorn 建議投資人可以買進 iShares 費城半導體指數 ETF，持有該指數全部 30 支成份股票輕鬆地進行廣泛投資。

費城半導體指數走勢

 

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