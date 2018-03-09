半導體股票頻創新高 但比起大盤仍是相對便宜

在股市風雲震盪之際，專家指出，半導體類股似乎遭到低估，尤其是將銷售額、獲利和現金流量的增長率與標普 500 指數放在一起比較時。

《MarketWatch》專欄作家 Philip Van Doorn 撰文指出，截至 7 日收盤，標普 500 較 1 月 26 日歷史高點下跌 4.8%，但費城半導體指數卻已復甦並創下新的收盤紀錄，高於 1 月 26 日的水平 1.7%。而且半導體類股仍然比標普 500 成本便宜，同時銷售和收入增長率更高。

他指出，去年 11 月時費城半導體指數近 12 個月市盈率是 17.3 倍，低於標普 500 的遠期市盈率 18.1 倍。但在美國總統川普簽署稅改立法後，2018 年的獲利和銷售預測出現了許多向上修正。