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財經

2月PMI、NMI雙跌　中經院對景氣仍審慎樂觀

記者彭夢竺／台北報導2018/03/09 15:04
▲中經院今（9）日公布台灣製造業採購經理人指數，2018年1月PMI為50.4%，相較1月下跌8.6個百分點。（表／中經院提供）
▲中經院今（9）日公布台灣製造業採購經理人指數，2018年1月PMI為50.4%，相較1月下跌8.6個百分點。（表／中經院提供）

中經院今（9）日公布台灣製造業採購經理人指數，2018年1月PMI為50.4%，相較1月下跌8.6個百分點，分析主因是由於新增訂單與生產數量指數的大幅下跌，使得擴張速度趨緩；至於非製造業經理人指數NMI已連續12個月呈現擴張，但是受到商業活動與新增訂單指數大跌的影響，使得指數回跌5.2個百分點來到50.7%。對此，中經院表示，對台灣的經濟狀況還是可審慎樂觀的看待。

2018年2月台灣製造業採購經理人指數PMI為50.4%，擴張速度趨緩，五項組成指標中，新增訂單、生產數量呈現緊縮，人力僱用則持續呈現擴張，供應商交貨時間為上升高於50.0%，現有原物料存貨水準亦持續擴張。

六大產業中，四大產業PMI呈現擴張，各產業依擴張速度排序為化學暨生技醫療產業54.4%、電力暨機械設備產業52.8%、基礎原物料產業52.4%與電子暨光學產業50.7%，至於食品暨紡織產業41.1%與交通工具產業43.5%則轉為回報緊縮。

中經院表示，全體製造業未來六個月景氣狀況指數也已連續24個月呈現擴張，且指數維持在2017年4月以來最高點65.7%。

在非製造業經理人指數部分，NMI已連續12個月呈現擴張，但指數回跌5.2個百分點，分析主要原因是受到商業活動與新增訂單指數的大跌的影響，在四項組成指標中，商業活動、新增訂單呈現緊縮，人力僱用則持續擴張，供應商交貨時間為上升高於 50.0%。

八大產業中，三大產業NMI呈現擴張，依擴張速度排序為為住宿餐飲業76.0%、金融保險業54.7%，以及與資訊暨通訊傳播業51.4%，有五大產業呈現緊縮，依緊縮速度排序為零售業42.6%、營造暨不動產業46.3%、運輸倉儲業47.2%、教育暨專業科學業49.0%，以及批發業49.0%。

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