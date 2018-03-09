2月PMI、NMI雙跌　中經院對景氣仍審慎樂觀

中經院今（9）日公布台灣製造業採購經理人指數，2018年1月PMI為50.4%，相較1月下跌8.6個百分點，分析主因是由於新增訂單與生產數量指數的大幅下跌，使得擴張速度趨緩；至於非製造業經理人指數NMI已連續12個月呈現擴張，但是受到商業活動與新增訂單指數大跌的影響，使得指數回跌5.2個百分點來到50.7%。對此，中經院表示，對台灣的經濟狀況還是可審慎樂觀的看待。

2018年2月台灣製造業採購經理人指數PMI為50.4%，擴張速度趨緩，五項組成指標中，新增訂單、生產數量呈現緊縮，人力僱用則持續呈現擴張，供應商交貨時間為上升高於50.0%，現有原物料存貨水準亦持續擴張。