一張圖表告訴你 目前全球最貴和最便宜貨幣的排名

根據德意志銀行的模型中，透過權重來反映每種貨幣的資本和貿易流量的相對重要性，從而產生「整體」加權估值，以下圖表中，顯示了目前的貨幣估值，並將今年 2 月新興市場和 G10 貨幣以順時鐘方向從最便宜到最貴的貨幣做了排名。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 自創以資本為基礎的評估模型「Cap-PPP」，結合傳統以貿易為基礎的購買力平價 (PPP) 模型進行對比，以這兩個指標告訴投資人，目前全球主要貨幣中，人民幣最貴（最被高估），土耳其里拉最便宜（最被低估）。

德銀的模型中，人民幣是全球最貴的貨幣。

目前全球最貴貨幣是人民幣

從以上圖表中可以看出，目前是全球最貴的貨幣是人民幣，其次是捷克克朗和巴西里拉；同為新興市場貨幣的土耳其里拉、墨西哥披索、哥倫比亞披索被列為全球估值最便宜的貨幣。

主要貨幣中紐元、美元最貴

全球主要貨幣中，紐元最貴，其次是美元和歐元；日元和澳元處於公允價值附近，而英鎊被認為遭到低估；值得注意的是，今年以來兌美元跌幅重達 5.8% 的加元， 雖遭多位市場分析師唱空，但卻被認為是 G10 貨幣中最便宜（最被低估）的貨幣。

市場貨幣多空方向做對了嗎？

從此模型來看，目前市場做多捷克克朗、巴西雷亞爾，或者做空土耳其里拉、墨西哥披索、哥倫比亞披索以及加元的投資人，德銀無異是發出了預警。

德銀對此 Cap-PPP 模型預測外匯的能力相當有信心，認為無論是方向或波動幅度及長期趨勢都相當準確。

美元還是太貴恐將進一步走弱

去年底，該模型曾預示美元是全球最貴（最被高估）的貨幣，即使去年以來大幅下跌，近期反彈，美元上月仍然是全球 7 昂貴的貨幣，目前則排名全球第 8，暗示美元仍有進一步走軟的可能。