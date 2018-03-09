圖輯／呆萌系張軒睿　與粉絲大玩吐司夾臉好害羞

▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，與粉絲玩吐司夾臉的遊戲。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）
▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，與粉絲玩吐司夾臉的遊戲。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）
▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，與粉絲玩吐司夾臉的遊戲。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）
▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，與粉絲玩吐司夾臉的遊戲。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）
▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）
▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）
▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）
▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）
▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）
▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）
▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）
▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）
▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）
▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）
▲張軒睿出席手機品牌體驗會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）
▲張軒睿出席手機品牌體驗會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）
▲張軒睿出席手機品牌體驗會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）
▲張軒睿出席手機品牌體驗會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）
▲張軒睿出席手機品牌體驗會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）