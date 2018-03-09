圖輯／呆萌系張軒睿　與粉絲大玩吐司夾臉好害羞

有「呆萌系男孩」封號的張軒睿今（9）日出席手機品牌體驗會，現場為了測試新手機的相機功能，張軒睿大展他以前籃球隊的身手，一連灌了好幾次籃，除此之外，主辦單位還加碼大放送，現場邀請一位粉絲和張軒睿近距離互動，一起玩吐司夾臉的遊戲，而在遊戲中張軒睿呆萌的表情迷倒現場許多女粉絲。