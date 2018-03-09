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圖輯／呆萌系張軒睿　與粉絲大玩吐司夾臉好害羞

圖輯／記者葉政勳2018/03/09 16:05

  • ▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，與粉絲玩吐司夾臉的遊戲。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）

  • ▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，與粉絲玩吐司夾臉的遊戲。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）

  • ▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，與粉絲玩吐司夾臉的遊戲。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）

  • ▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，與粉絲玩吐司夾臉的遊戲。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）

  • ▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）

  • ▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）

  • ▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）

  • ▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）

  • ▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）

  • ▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）

  • ▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）

  • ▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）

  • ▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）

  • ▲張軒睿出席手機品牌體驗會，為了測試相機功能，現場秀一手他的籃球技巧。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）

  • ▲張軒睿出席手機品牌體驗會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）

  • ▲張軒睿出席手機品牌體驗會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）

  • ▲張軒睿出席手機品牌體驗會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）

  • ▲張軒睿出席手機品牌體驗會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）

  • ▲張軒睿出席手機品牌體驗會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.09）

有「呆萌系男孩」封號的張軒睿今（9）日出席手機品牌體驗會，現場為了測試新手機的相機功能，張軒睿大展他以前籃球隊的身手，一連灌了好幾次籃，除此之外，主辦單位還加碼大放送，現場邀請一位粉絲和張軒睿近距離互動，一起玩吐司夾臉的遊戲，而在遊戲中張軒睿呆萌的表情迷倒現場許多女粉絲。

關鍵字張軒睿呆萌系
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