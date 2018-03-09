哈啦財經／FII有磁吸效應　爹娘不愛只好對外取暖？

鴻海子公司FII赴陸上市獲得大陸證監會發審委全票通過，大陸媒體紛紛以「光速」、「保送」字眼來形容這次IPO（首次公開發行）流程，因為一般陸企申請上市通常得要1年以上，甚至達3年的時間，但FII僅以短短36天就完成，創下陸股有史以來上市速度最快紀錄，陸媒預估FII最快可能於4月上市，市值將超越鴻海。

鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）赴陸上市案8日獲大陸證監會通過，短短36天就「光速」批准過關，無獨有偶，南僑投控旗下的上海南僑也擬於大陸掛牌，引發市場擔憂這將加速台企業赴陸上市的磁吸效應。其實，台塑集團王文淵日前就再度透露投資台灣的無奈，對比自家越鋼受到越南政府的重視，五味雜陳的心情，也代表廣大台商企業心聲。

由於大陸國台辦日前才宣布31項惠台措施，於此同時鴻海子公司FII以「光速」審批過關，不少人認為這是惠台措施開始啟動了，是高度籠絡台商。即便金管會證期局表示，大陸證監會是針對「新科技4大領域（生技、雲端、AI和高端製造）且估值達10億美元」的獨角獸公司，非針對台商，但仍引發市場擔憂。

外界認為，這將加速台企赴陸上市的磁吸效應，其實，對於企業來說，靠攏對岸的大市場是必然趨勢，像鴻海郭董屢屢強調的「中國大陸同文同種，台灣有優勢，大陸市場沒理由放棄」，更何況現在還有惠台措施，只是針對大陸當局搬出台商投資優惠，台灣政府是否真有危機意識？還是自認為台灣仍很有競爭力？

台塑集團3月初與媒體春酒，被視為是工總理事長下一屆準人選的台塑集團總裁王文淵同樣提到台灣企業五缺問題，他也以台塑集團為例，「像現在想轉型，卻連提升設備也不可以，我們真的很無奈」，另外擬規畫興建麥寮海水淡化廠也遭到不合理的要求，他說兩岸都強調環保，但大陸政府會給時間、給獎勵，反觀台灣政府只會強硬要求。

席間，台塑越鋼董事長陳源成罕見現身，並透露越鋼已成為繳納河靜省進出口稅最大戶，貢獻越南經濟成長，備受越南政府重視，對比台塑集團在台灣的各項投資停滯不前，王文淵五味雜陳的心情可想而知。誰不想貢獻故鄉，讓台灣站上國際，只是爹娘不愛時，尋求外面的機會是可想而知的。

政府雖推動「5+2」創新產業政策，想加速產業升級轉型，但在日新月異的大數據時代，發展腳步似乎慢了點，不免流於政治語言、開選舉支票「說的比做的還多」。而郭董早有危機意識，不等政府、自己先做了再說，光是去年一年就會面了對岸多位高層、入白宮見了川普，至少郭董說到做到且戰績滿滿。

如今，不只FII要赴陸上市，南僑投控旗下的上海南僑也擬於大陸掛牌，磁吸效應漸出。沒辦法！政府不做作為，為了不被邊緣化、為了持續追求企業成長，赴陸上市不失為明智之舉。目前，普遍科技界大老們對台灣仍有信心，技術人才還有競爭力，若政府再不積極突破，恐怕不久的將來問台灣競爭力只會得到遺憾的「來不及」3個字！