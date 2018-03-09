安麗盃4連勝晉級 郭思廷開心帶點意外

（中央社記者龍柏安台北9日電）去年世大運撞球金牌國手郭思廷，今在安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽小組賽最後一戰，以7比4擊敗上屆冠軍、中國名將陳思明，以4連勝之姿晉級16強。

2018安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽小組共分8組，每組5人進行單循環賽，每組取排名前3晉級，分組第1可直接保送晉級16強，則2、3名則挺進24強，24強開始採取單敗淘汰。

郭思廷透露，今年是她第3次參加安麗盃，對於能夠4連勝、以分組第1晉級，她坦言：「開心中又帶有一點意外，能夠晉級當然是開心，但真沒想過能夠以4連勝、分組第1晉級。」