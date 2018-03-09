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安麗盃4連勝晉級 郭思廷開心帶點意外

中央社2018/03/09 15:01
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北9日電）去年世大運撞球金牌國手郭思廷，今在安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽小組賽最後一戰，以7比4擊敗上屆冠軍、中國名將陳思明，以4連勝之姿晉級16強。

2018安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽小組共分8組，每組5人進行單循環賽，每組取排名前3晉級，分組第1可直接保送晉級16強，則2、3名則挺進24強，24強開始採取單敗淘汰。

郭思廷透露，今年是她第3次參加安麗盃，對於能夠4連勝、以分組第1晉級，她坦言：「開心中又帶有一點意外，能夠晉級當然是開心，但真沒想過能夠以4連勝、分組第1晉級。」

回顧4連勝之路，郭思廷透露首戰面對自家同胞謝喻雯則是最膽戰心驚的一役，她說：「開局我取得3比0領先，接下來被對手追平、甚至超前，最後靠著搶尾局對方做安全球沒做好，才讓我驚險拿下，整個過程非常刺激。」

對於今年比賽，郭思廷給自己的目標是希望能跨進8強窄門，她說：「以往我參加國際賽，總是卡在9到16名，所以今年安麗盃我希望能夠突破這項魔咒，至少挺進8強。」

當被問到淘汰賽最不想碰到的對手是誰時，郭思廷則笑著說：「最好不要碰到台灣選手，畢竟在台灣的比賽，總會希望有多一點自家的球員晉級，如果真的碰到了，也只能盡全力。」（編輯：張銘坤）1070309

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