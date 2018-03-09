影／酒駕波及車禍　臉書披露協尋目擊證人

針對民眾郭姓男子3月8日下午，在臉書「爆料公社」披露，欲尋找車禍事故目擊證人一事，旗山交通分隊長林建鈞於9日上午10時受訪時表示，5日事發當天的事故，已由廣福派出所及交通分隊員警現場處理，至於力姓肇事者酒後駕駛所犯的，究竟是普通傷害罪或是過失傷害罪，則有待交通事故鑒定釐清責任。

警方調查指出，駕駛TL-0XXX號自小客車的力姓男子（57歲），與騎乘LGC-0XXX大型重機車的郭姓男子（23歲）發生擦撞，造成郭姓騎士與同方向騎乘LAH-6XXX大型重機車的張姓男子（54歲）發生碰撞，導致張姓男子及其乘客陳姓女子（56歲）傷勢嚴重，送高雄長庚醫院治療。

但是重機車駕駛郭姓騎士，8日下午在臉書「爆料公社」披露，欲尋找當時隨後駕駛HYUNDAI車牌ART-8XX0的車主，是否能夠出面當目擊證人，提供該車的行車記錄影片，了解是否如力姓肇事者在筆錄供稱，「是先撞到分隔島才失控撞上郭男的重型機車」，還是直接撞上其機車的側面，才會波及張男的另外一輛重機車，來釐清事件發生的責任 ，究竟是普通傷害罪，還是過失傷害罪。因此，希望透過臉書，麻煩有認識該車主的朋友，能夠幫助他們討回公道。

警方表示，事故現場撞擊後的蹟證，已搜證提供交通事故鑒定責任，亦分別對3名駕駛人實施酒測，其中郭姓及張姓大型重機駕駛未有酒精反應，而力姓駕駛的酒測值達0.80mg/L,，力男依違反公共危險駕駛案件，送臺灣橋頭地檢署偵辦。



▲旗山交通分隊分隊長林建鈞於受訪時指出，事故現場撞擊後的蹟證，已搜證提供交通事故鑒定責任。（圖／記者許薰方攝，2018.03.09）

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