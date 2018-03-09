女性支持民進黨？黨民調：女性肯定　我是國民黨的2倍

為了解民進黨執政近兩年來的女性支持度，民進黨婦女部選在婦女節針對蔡政府所推動的長照、托育、食安、緝毒等婦女政策實施民調，結果在今(9)日公布，指出女性肯定民進黨施政，是國民黨的 2 倍，其中在長照、托育、食安、緝毒等政策上，都有 9 成以上的支持度。

民進黨副祕書長徐佳青表示，總體而言，蔡政府在長照、食安、托育政策的推動上，都被認為表現得比國民黨執政時期好，且認為蔡政府表現較佳的女性人數，都比認為國民黨政府表現較佳的人數多出 2 倍。其中在長照政策上，有超過四成 (41.5%) 受訪者認為，蔡政府的推動表現比國民黨執政時期好，且泛藍的受訪者認為蔡政府的政策推動表現較佳的比例也有 22.6%，和認為表現較差的比例不相上下。