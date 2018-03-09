女性支持民進黨？黨民調：女性肯定　我是國民黨的2倍

為了解民進黨執政近兩年來的女性支持度，民進黨婦女部選在婦女節針對蔡政府所推動的長照、托育、食安、緝毒等婦女政策實施民調，結果在今(9)日公布，指出女性肯定民進黨施政，是國民黨的 2 倍，其中在長照、托育、食安、緝毒等政策上，都有 9 成以上的支持度。
民進黨副祕書長徐佳青表示，總體而言，蔡政府在長照、食安、托育政策的推動上，都被認為表現得比國民黨執政時期好，且認為蔡政府表現較佳的女性人數，都比認為國民黨政府表現較佳的人數多出 2 倍。其中在長照政策上，有超過四成 (41.5%) 受訪者認為，蔡政府的推動表現比國民黨執政時期好，且泛藍的受訪者認為蔡政府的政策推動表現較佳的比例也有 22.6%，和認為表現較差的比例不相上下。
在比較國內四個主要政黨對婦女的友善度方面，30.5% 台灣女性認為民進黨最重視婦女需求，為國民黨 (13.4%) 的 2 倍，也遠高於時代力量、親民黨。所有年齡層的女性認為民進黨最願意給女性參政機會的比例皆為國民黨的 2 倍以上，尤其在 40~49 歲的女性中，有 50.4% 認為民進黨最願意給女性參政機會。
民進黨這次民調的有效問卷為 886 份，尚不及學術界所認可的份數 1,068，訪問對象為 20 歲以上具有投票權女性公民，在 95% 的信心水準下，抽樣誤差正負 3.3%。