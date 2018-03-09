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60道闖關關卡　童軍大露營等你來挑戰

記者洪佳伶／雲林報導2018/03/09 16:43
▲幼童軍嘉年華會暨全縣童軍大露營開幕典禮。（圖／雲林縣政府提供 , 2018.03.09）
▲幼童軍嘉年華會暨全縣童軍大露營開幕典禮。（圖／雲林縣政府提供 , 2018.03.09）

雲林縣將於107年8月14日至8月17日承辦2018全國國中小學童軍大露營活動，為配合即將舉辦全國中小學大露營，今年35童軍節慶祝活動特別擴大舉辦，9日上午由副縣長丁彥哲出席主持於虎尾農博生態園區舉行的幼童軍嘉年華會暨全縣童軍大露營開幕典禮，為活動進行揭序。丁彥哲表示，這是非常難得的全國性童軍活動，屆時將有來自全國各地的童軍夥伴齊聚，誠摯邀請各界共襄盛舉。 

今日幼童軍嘉年華會活動，有為幼童軍設置了60個闖關關卡，除由各校承辦外，並由輔導木章參訓校長一起加入活動。活動內容豐富有趣，包含童軍技能教育、童軍野外技能挑戰、童軍服務技能及各種有趣且富教育義義的關卡等，希望參加之幼童軍能在「寓教於樂」中，加強品德教育，也增廣幼童軍見聞及活動興趣，並藉由幼童群體教育，鼓勵「日行一善」，建立服務行善的人生觀。 


▲活動中學習共同面對挑戰與解決問題能力。（圖／雲林縣政府提供, 2018.03.09）

另外9日至11日也辦理全縣童軍大露營活動，活動內容有營地建設、童軍技能教育、營火及野外探索遊戲等，活動希望各小隊能發揮團隊精神，彼此互助合作學習，共同面對挑戰與解決問題，培養做中學、學中作之精神，活化學習，激發潛能，成為一種帶著走的能力。 

此次活動參與人數合計約1,500人，可謂盛況空前。另為讓更多人參與，明(10)日還有可現場報名的「我愛童軍 童軍愛我」寫生比賽，歡迎大家踴躍參加。 


▲慶祝35童軍節，幼童軍嘉年華會暨全縣童軍大露營活動。（圖／雲林縣政府提供 , 2018.03.09）

關鍵字童軍節幼童軍嘉年華會露營
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