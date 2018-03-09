60道闖關關卡　童軍大露營等你來挑戰

雲林縣將於107年8月14日至8月17日承辦2018全國國中小學童軍大露營活動，為配合即將舉辦全國中小學大露營，今年35童軍節慶祝活動特別擴大舉辦，9日上午由副縣長丁彥哲出席主持於虎尾農博生態園區舉行的幼童軍嘉年華會暨全縣童軍大露營開幕典禮，為活動進行揭序。丁彥哲表示，這是非常難得的全國性童軍活動，屆時將有來自全國各地的童軍夥伴齊聚，誠摯邀請各界共襄盛舉。

今日幼童軍嘉年華會活動，有為幼童軍設置了60個闖關關卡，除由各校承辦外，並由輔導木章參訓校長一起加入活動。活動內容豐富有趣，包含童軍技能教育、童軍野外技能挑戰、童軍服務技能及各種有趣且富教育義義的關卡等，希望參加之幼童軍能在「寓教於樂」中，加強品德教育，也增廣幼童軍見聞及活動興趣，並藉由幼童群體教育，鼓勵「日行一善」，建立服務行善的人生觀。