我們不說再見／喪禮禁忌報你知！別讓亡魂不開心

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）我們都知道參加喪禮「死者為大」的道理，喪禮習俗眾多，禁忌也很多！有些禁忌可能我們也不知道為什麼，但不懂的人還是寧可信其有，千萬不要去刻意挑戰，撇開禁忌不說，這樣對往生者也是不尊重。

喪禮禁忌這麼多，我們就以「角色」區分，在一個喪禮上，不同的角色、立場要遵循的禁忌就不一樣，以下就讓我們來認識不同角色在喪禮上的禁忌吧！

【出席喪禮者】

心懷正念，不亂說話、亂想、亂看，更不得議論往生者

不得在儀式進行中聊天

不可穿著鮮豔顏色衣物出席

包奠儀金額以單數數字為主，例如：1100、2100……

去廁所時請說「洗手間」或「廁所」，不可說「化妝間」，因為化妝間是為往生者化妝的地方

孕婦盡量避免參加喪禮，如非不得已需在腰間綁一條紅布，避免煞到胎兒

參加完喪禮先到人多、熱鬧的地方繞一繞，避免將不好的東西帶回家

從喪禮中拿回的毛巾可先用水洗過一次，再用太陽曬過，方可使用

離開時不可說「再見」、「再會」

【往生者家人】