我們不說再見／喪禮禁忌報你知！別讓亡魂不開心

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）我們都知道參加喪禮「死者為大」的道理，喪禮習俗眾多，禁忌也很多！有些禁忌可能我們也不知道為什麼，但不懂的人還是寧可信其有，千萬不要去刻意挑戰，撇開禁忌不說，這樣對往生者也是不尊重。
喪禮禁忌這麼多，我們就以「角色」區分，在一個喪禮上，不同的角色、立場要遵循的禁忌就不一樣，以下就讓我們來認識不同角色在喪禮上的禁忌吧！
【出席喪禮者】
- 心懷正念，不亂說話、亂想、亂看，更不得議論往生者
- 不得在儀式進行中聊天
- 不可穿著鮮豔顏色衣物出席
- 包奠儀金額以單數數字為主，例如：1100、2100……
- 去廁所時請說「洗手間」或「廁所」，不可說「化妝間」，因為化妝間是為往生者化妝的地方
- 孕婦盡量避免參加喪禮，如非不得已需在腰間綁一條紅布，避免煞到胎兒
- 參加完喪禮先到人多、熱鬧的地方繞一繞，避免將不好的東西帶回家
- 從喪禮中拿回的毛巾可先用水洗過一次，再用太陽曬過，方可使用
- 離開時不可說「再見」、「再會」
【往生者家人】
- 不能坐著吃飯，親人過世是不開心的事情，但全家坐在一起吃飯有「團圓熱鬧」的意思
- 守喪期間不可到別人家中拜訪，會帶霉運到別人家
- 在家不可看電視、打電動等，跟不可以熱熱鬧鬧的意思一樣
- 家中電燈、靈堂蠟燭，都要保持明亮，為往生者照路祈福
- 喪事期間若家中有昆蟲或動物，不可殺死、趕走，因為他們可能是來帶領往生者的
- 喪家要給來幫忙的法師、道士一點紅包去霉氣
- 吃飯時不可大聲吆喝大家去吃飯，餓的人自己去吃就可以了
- 家中若有祀奉的神明須用紅紙蓋住，避免沖到
- 直系親屬不理髮、不刮鬍子，百日內子孫均須帶孝
- 帶孝期間避免進出廟宇
- 在往生者過世未滿一年期間，出席喜慶場合須先徵得對方同意
【喪禮局外人】
- 平常忌以白毛巾戴在頭上
- 不可在大廳睡覺且腳朝外，因為這是停柩時大體擺放的方式
- 吃飯時不可將筷子直插入飯中，這是拜死人腳尾飯的方式
- 不可用全白信封寄信，此為寄訃聞的方式
- 不用手去指他人的靈柩、靈堂、棺材，恐會因不敬引起不祥
- 新娘、孕婦不可參加送終
真的要把喪禮的所有禁忌寫下來絕對可以出個系列文，但左編認為喪禮的最大原則就是「死者為大，心存正念」絕對不可以不敬、不禮貌，但好像常常在喪禮上不敬、吵架、酒後鬧事的反而都是大人（誤），或是上演鄉土劇爭家產戲碼。今天（3/9）上映的日本家庭詩篇電影《跟爺爺說再見》，內容講述爺爺過世後將一家人再次團聚在一起的故事，裡面舉凡吵架、打架、喝酒鬧事樣樣不少，就像是普通人家的日常，但這麼平凡、一般的故事，卻能偷走你很多的眼淚，大家別忘了到戲院去一探究竟這位爺爺最後的人生篇章喔。
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資料參考：
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