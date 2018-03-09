不會吧？蘋果申請專利要升級充電線及接口防水功能

兩項專利背後的核心理念都是一樣的：增加防水性。

根據《Patently Apple》網站引述美國專利與商標局公布的兩項蘋果專利申請，改變了無所不在的 Lighting 連接器的形狀。Lightning 連接器自 2012 年起便成為 iPhone、iPad 和 iPod touch 充電的標準接頭，並被數十億台設備使用。

蘋果公司 (AAPL-US) 手又在癢了，每隔一段時間它總會想要更新一些產品，包括周邊配備和功能。繼 Dock Connector 和耳機插孔之後，現在蘋果可能有了新把戲。

蘋果擔心 iPhone 等其他防水設備如果在充電時碰到水，還是可能會受到進水損害。新的連接器將透過改變成楔形形狀來解決這個問題，以形成緊密的真空密封，並且可以選擇更進一步並通過在裝置內部添加整流器和活塞來加強這一點。

蘋果的新專利 （圖取自美國專利商標局）

但拔掉充電線的過程將變得更加複雜，因為這需要打破真空密封，蘋果建議通過手機上的軟體界面來完成。

然而，任何提高昂貴設備耐用性的方法都應該受到歡迎，但這裡卻有幾個重大問題：

1. 再見了，USB-C

改變無處不在的充電接頭會導致用戶挫折和額外開支，但是如果確定要做，應該先改良 USB-C。畢竟這個標準界面是由蘋果參與共同開發，不僅是 Mac 和 MacBook 系列的核心，也是全球科技產品的未來。

2. 增加絆倒和重大危險

將充電線密封到需要靠軟體拔出，幾乎與 MagSafe 電源連接器的功能完全相反。在充電時，設備如果傾倒可能比較安全，但若你絆倒充電線，無論是電纜、設備或者你都不會安全。

3. 無線才是王道

蘋果認為耳機插孔必須消失，因為音頻的未來是無線耳機。那麼，充電的未來就應該是無線充電。但它還沒有準備好，就連蘋果公司自己的 AirPower 標準都還沒有推出，但完全沒有任何接口才是長期防水設備的更好選擇，所以 Lightning 充電線應保留直到無線充電成熟為止。

不過，不要驚慌。這些專利確實證明自 2017 年第 1 季以來，蘋果一直在研究這種新連接器，因此目前的開發進度可能比我們所知更先進，但目前還沒有證據表明這款新專利的 Lightning 接頭即將推出。

而且值得注意的是，2018 年的 iPhone 設計更改已經完成，所有型號都有 Lightning 接頭。