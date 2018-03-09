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影／經濟部狗年旺旺發財列車　想發財的快上車

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/03/09 16:36

經濟部商業司為能與地方充分合作、接地氣，並說明經濟部商業司輔導業者措施，能讓業者充分運用政府資源，委託財團法人商業發展研究院以「狗年旺旺發財巡迴列車」，辦理「107年南部商業服務業產業輔導暨經營精進計畫」。

發財巡迴列車，首站於今(9)日在嘉義市啟動，未來將陸續於14日開往台南、15日高雄、20日屏東、22日台東及23日在花蓮為最終站。經濟部商業司長李鎂與嘉義市長涂醒哲、嘉義市工商發展投資策進會、嘉義市中小企業跨業交流協會、嘉義市商業會、嘉義縣政府經濟發展處、嘉義縣工商發展投資策進會、嘉義縣商業會、國立中正大學等，一起搭乘狗年旺旺發財列車，共同優化商業服務業經營環境、提升業者面對國內、外競爭下之發展動能，協助業者培訓、打造企業特色強化產業。

發財列車說明會現場，針對「連鎖加盟示範輔導」及「電子商務示範輔導」補助申請進行說明，同時設置「商業服務好夥伴」的服務諮詢，提供業者自我檢測科技應用狀況，及協助業者導入科技化，讓業者可以一次，就能了解政府各種可利用的資源；目前朝推動商業服務業營精進、培植具質量的人才資源及擴散商業服務業能量資源等三個目標邁進，只要有興趣、符合規定，都可列計畫申請補助。

李鎂表示，商業服務業屬於內需型產業，產業發展與規模和居住人口息息相關，造成區域發展並不一致，由於北部的居住人口最多且競爭性較高，可加速產業發展，南部服務業的整體創新能量，提升產業競爭力，邀請大家一起來賺美金。


▲李鎂司長說明發財列車的因由。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.03..09)


▲發財列車說明會現場狀況。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.03..09)

關鍵字經濟部商業司發財列車
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