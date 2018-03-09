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中央社

企業回饋 悠遊卡公司贈金門AED

中央社2018/03/09 15:24
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）悠遊卡公司今天捐贈30台「自動體外心臟電擊去顫器」（AED）給金門縣政府，縣府感謝悠遊卡公司企業做公益回饋社會，AED廠商代表並現場示範操作，受贈單位人員獲益良多。

捐贈儀式在縣府第一會議室舉行，在受贈單位代表見證下，悠遊卡公司協理周美里贈送AED（AutomatedExternal Defibrillator）給金門縣副縣長吳成典和秘書長林德恭。

周美里感謝金門縣政府去年3月與悠遊卡合作發行金門縣民悠遊卡，更盛讚金門縣府不餘遺力推動行動智慧城，進而在去年9月推出行動悠遊縣民卡，讓政府服務朝向全面行動化，使金門鄉親領先全台，成為第一個享受行動縣民卡便利的縣市。

周美里表示，悠遊卡公司除了提供便利的支付工具，也重視企業社會責任，尤其優先協助偏鄉地區及弱勢族群。

她說，悠遊卡公司捐贈AED設備，主要是在人潮聚集處所、弱勢老人及兒童聚集地，希望在危急時刻能挽救性命。

悠遊卡公司捐贈金門縣AED共30台，分別裝置在金門縣金門縣立福田家園和大同之家等公益機構、料羅和忠孝新村等社區，以及縣府、烈嶼鄉公所、衛生局、九宮碼頭等處，並為相關人員進行教育訓練，希望AED能在關鍵時刻發揮功能。

悠遊卡公司表示，AED不僅能增進社區民眾緊急救護效能，若遊客在旅遊途中有緊急救護需求，AED也能提供協助，希望為金門鄉親提供最完整又安心的服務。

有感於台灣城鄉醫療資源分配不均，悠遊卡公司去年和前年都曾捐贈AED設備給雲林等偏鄉學校及社區活動中心，今年選擇捐贈金門、馬祖地區，持續以具體行動挹注離島緊急醫療設備資源。

廠商代表、凱樂斯公司業務總監陳涓淇介紹AED指出，這是一台能夠自動偵測傷病患心律脈搏、並施以電擊使心臟恢復正常運作的儀器，操作容易，對於因突發性心律不整而導致心跳停止的個案給予AED急救，可大幅提高存活率。

她並說，AED相當「聰明」，每天下午3時會自動偵測功能，確保使用時萬無一失。（編輯：梁君棣）1070309

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