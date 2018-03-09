寵愛女人市集優惠多　打卡熱點好夢幻

搶攻女性商機！「2018新北寵愛女人市集」今(9)天登場，淡水金色水岸集結35家女性商品店家推出好康優惠，並結合行動支付便利民眾購物，還打造出粉紅花門、白色馬車等打卡熱點，吸引女性到場血拼。
配合市集透明帳篷與下午茶、DIY專區的夢幻布置，讓現場湧進各具特色的「玩美女人」爭相拍照打卡體驗。另為回饋大家的熱情參與，現場還加碼只要消費滿200元即可抽知名飯店雙人下午茶，歡迎大家趁國際婦女節後的周末，來淡水逛市集好好寵愛自己！
新北市經發局長張峯源表示，「新北寵愛女人市集」從今天起到11日連續3天，匯集各項女性愛吃、愛玩、愛美的商品，包含手工飾品、創意甜點到異國美食等一應俱全，並推出多元優惠及消費滿額贈的回饋，讓姊妹們享好康買好禮不傷荷包。
現場更特別為喜歡拍照、打卡的朋友設置2個夢幻打卡熱點，包含用美麗花朵裝飾的粉紅色「玩美任意門」，以及妝點著浪漫愛心氣球的白色「玩美馬車」，搭配水岸風光及綠色草地，無論從哪個角度拍攝都有美麗夢幻背景，吸引大批網美及網帥排隊拍照。
另外，3天活動期間都有優惠好康活動，每天下午3點姊妹微醺時刻，將提供限量免費調酒送給現場女性暢飲外，晚上8點女人寵愛時刻還有型男免費獻花，並有限量1元多一件、買一送一、五折商品等優惠活動。
此外，消費滿200元即可參加抽獎活動，滿300元(行動支付滿200元)可免費報名參加限量超神準塔羅牌占卜，滿600元(行動支付滿500元)還可免費報名參加限量超吸睛打卡下午茶專區，或最新流行乾燥花束DIY活動。
※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※