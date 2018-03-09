NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

寵愛女人市集優惠多　打卡熱點好夢幻

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/09 15:48
▲新北寵愛女人市集今(9)日登場，除了各項優惠商品，還打造出粉紅花門、白色馬車等打卡熱點。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.03.09）
▲新北寵愛女人市集今(9)日登場，除了各項優惠商品，還打造出粉紅花門、白色馬車等打卡熱點。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.03.09）

搶攻女性商機！「2018新北寵愛女人市集」今(9)天登場，淡水金色水岸集結35家女性商品店家推出好康優惠，並結合行動支付便利民眾購物，還打造出粉紅花門、白色馬車等打卡熱點，吸引女性到場血拼。

配合市集透明帳篷與下午茶、DIY專區的夢幻布置，讓現場湧進各具特色的「玩美女人」爭相拍照打卡體驗。另為回饋大家的熱情參與，現場還加碼只要消費滿200元即可抽知名飯店雙人下午茶，歡迎大家趁國際婦女節後的周末，來淡水逛市集好好寵愛自己！

新北市經發局長張峯源表示，「新北寵愛女人市集」從今天起到11日連續3天，匯集各項女性愛吃、愛玩、愛美的商品，包含手工飾品、創意甜點到異國美食等一應俱全，並推出多元優惠及消費滿額贈的回饋，讓姊妹們享好康買好禮不傷荷包。

現場更特別為喜歡拍照、打卡的朋友設置2個夢幻打卡熱點，包含用美麗花朵裝飾的粉紅色「玩美任意門」，以及妝點著浪漫愛心氣球的白色「玩美馬車」，搭配水岸風光及綠色草地，無論從哪個角度拍攝都有美麗夢幻背景，吸引大批網美及網帥排隊拍照。

另外，3天活動期間都有優惠好康活動，每天下午3點姊妹微醺時刻，將提供限量免費調酒送給現場女性暢飲外，晚上8點女人寵愛時刻還有型男免費獻花，並有限量1元多一件、買一送一、五折商品等優惠活動。

此外，消費滿200元即可參加抽獎活動，滿300元(行動支付滿200元)可免費報名參加限量超神準塔羅牌占卜，滿600元(行動支付滿500元)還可免費報名參加限量超吸睛打卡下午茶專區，或最新流行乾燥花束DIY活動。

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字寵愛女人市集淡水金色水岸經發局
資深議員陳玉珍　宣布參選金門縣長侯友宜選市長　319再遭檢驗

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan