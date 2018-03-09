寵愛女人市集優惠多　打卡熱點好夢幻

搶攻女性商機！「2018新北寵愛女人市集」今(9)天登場，淡水金色水岸集結35家女性商品店家推出好康優惠，並結合行動支付便利民眾購物，還打造出粉紅花門、白色馬車等打卡熱點，吸引女性到場血拼。

配合市集透明帳篷與下午茶、DIY專區的夢幻布置，讓現場湧進各具特色的「玩美女人」爭相拍照打卡體驗。另為回饋大家的熱情參與，現場還加碼只要消費滿200元即可抽知名飯店雙人下午茶，歡迎大家趁國際婦女節後的周末，來淡水逛市集好好寵愛自己！

新北市經發局長張峯源表示，「新北寵愛女人市集」從今天起到11日連續3天，匯集各項女性愛吃、愛玩、愛美的商品，包含手工飾品、創意甜點到異國美食等一應俱全，並推出多元優惠及消費滿額贈的回饋，讓姊妹們享好康買好禮不傷荷包。