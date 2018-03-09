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新手爸爸太緊張　陪女友待產竟昏倒產房添亂

國際中心／綜合報導2018/03/09 16:03
▲新手爸爸 Ben 或許是太過興奮，竟在女友 Amy 生產時昏倒， Amy 則不斷大喊「他昏倒了，誰來救救他？」（圖／翻攝自bastillepost.com）
▲新手爸爸 Ben 或許是太過興奮，竟在女友 Amy 生產時昏倒， Amy 則不斷大喊「他昏倒了，誰來救救他？」（圖／翻攝自bastillepost.com）

新手爸媽難忘孩子出生的那一刻，但英國有名新手爸爸 Ben ，竟然因為情緒太過亢奮，在關鍵時刻昏倒，錯失女兒出生的第一時間。至於生產中的女友見狀只能大喊：「他昏倒了，誰來救救他？」  Ben 事後則坦言自己好像太緊張了。

Ben 的女友 Amy 正躺在產房內因分娩的疼痛呼喊，就要成為新手爸爸的 Ben 則牽起 Amy 的手給予支持，但正當小嬰兒要出世時，下一秒竟然發生了令人難忘的插曲。原本相當鎮定的 Ben ，或許是因為自己的女兒即將出生而興奮過頭，突然臉色發白暈了過去，讓醫護人員頓時愣住，而正賣力生產的 Amy 也顧不得自己，大喊：「他昏倒了，誰來救救他？」

▲女主角 Amy 要生產時， Ben 在一旁守候給予支持。（圖／翻攝自bastillepost.com）

事後 Ben 接受媒體採訪時，顯得有點不好意思，坦言自己當下情緒有些太亢奮了，為了自己的小孩和 Amy ，應該要再成熟一點。

▲男主角Ben坦言自己有點太過緊張。（圖／翻攝自bastillepost.com）

Amy 則替 Ben 緩頰說道：「他只有點過於情緒化，不過這個真的算是優點。」看來兩人相當恩愛，只是 Ben 或許在下次要做好心理建設，不然當自己愛人生產時昏倒，可能會被愛人取笑一輩子。


▲ Ben 表示，自己要為了 Amy 和女兒，再成熟一點。（圖／翻攝自bastillepost.com）

關鍵字新手爸媽待產嬰兒
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