新手爸爸太緊張　陪女友待產竟昏倒產房添亂

新手爸媽難忘孩子出生的那一刻，但英國有名新手爸爸 Ben ，竟然因為情緒太過亢奮，在關鍵時刻昏倒，錯失女兒出生的第一時間。至於生產中的女友見狀只能大喊：「他昏倒了，誰來救救他？」 Ben 事後則坦言自己好像太緊張了。

Ben 的女友 Amy 正躺在產房內因分娩的疼痛呼喊，就要成為新手爸爸的 Ben 則牽起 Amy 的手給予支持，但正當小嬰兒要出世時，下一秒竟然發生了令人難忘的插曲。原本相當鎮定的 Ben ，或許是因為自己的女兒即將出生而興奮過頭，突然臉色發白暈了過去，讓醫護人員頓時愣住，而正賣力生產的 Amy 也顧不得自己，大喊：「他昏倒了，誰來救救他？」