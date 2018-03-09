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台南古都馬繪本暴紅 校方考慮二刷

中央社2018/03/09 15:31
中央社 生活 / NOWnews
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(中央社記者張榮祥台南9日電）「萊恩，和我們一起跑古都馬吧」。台南市億載國小專為2018台南古都國際馬拉松繪製的繪本，賽後突然暴紅，洽詢電話讓學校接不完，參與製作的師生也興奮不已。

「一直一直向前跑」是台南市億載國小專為今年3月4日的2018台南古都國際馬拉松繪製的繪本，中英雙語，作者是學校老師和8名5、6年級學生，從發想到完成只花了3個月，這本繪本也是億載國小第一本師生合作的繪本。

繪本主角是頭名叫「萊恩」的黃毛獅，原型構想來自於台南市安平區傳承300多年的辟邪物「劍獅」，其他配角多是動物，包括黑面琵鷺、貓、兔子等。繪本中的繪圖多由學生負責，故事由老師和學生共同發想。

「繪本故事原本很簡單，只是單純地跑馬拉松，後來多加了一些元素，讓它更有趣」負責編輯之一的老師周家卉說。這本繪本有「小紅帽」和「石中劍」的元素，萊恩的劍被大野狼偷走，還插進石頭中，萊恩找來動物兄弟把劍拔出來。

不同於小紅帽，大野狼被萊恩等動物所救，跑向古都馬的終點，結局溫馨。參與繪圖的王可蕾說，萊恩不是小紅帽，而是小黃帽，因為牠是黃毛獅。

億載國小教務主任黃盈智說，這本繪本首次亮相是在台南市政府3月1日的馬拉松記者會，當時沒引起很大的關注，但3月4日開賽當天，校方送了100本到現場販售，意外獲得迴響，賽後很多人打電話到學校洽詢。

億載國小校長林志政也表示，繪本首刷1500本，校方從沒想過要對外發行，也不知如何標價，暴紅後，不到1週時間，已連賣帶送出了500本，校方考慮二刷1000本。

周家卉說，學校今年4月將把這本繪本送往參加台南兒童文學月展出，5月再辦新書發表會推廣。（編輯：張銘坤）1070309

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