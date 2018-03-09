台南古都馬繪本暴紅 校方考慮二刷

(中央社記者張榮祥台南9日電）「萊恩，和我們一起跑古都馬吧」。台南市億載國小專為2018台南古都國際馬拉松繪製的繪本，賽後突然暴紅，洽詢電話讓學校接不完，參與製作的師生也興奮不已。

「一直一直向前跑」是台南市億載國小專為今年3月4日的2018台南古都國際馬拉松繪製的繪本，中英雙語，作者是學校老師和8名5、6年級學生，從發想到完成只花了3個月，這本繪本也是億載國小第一本師生合作的繪本。

繪本主角是頭名叫「萊恩」的黃毛獅，原型構想來自於台南市安平區傳承300多年的辟邪物「劍獅」，其他配角多是動物，包括黑面琵鷺、貓、兔子等。繪本中的繪圖多由學生負責，故事由老師和學生共同發想。