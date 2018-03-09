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中央社

陸提惠台31條 學者：應視為吸台虛台措施

中央社2018/03/09 15:33
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北9日電）中國大陸推出惠台31項政策，兩岸政策協會秘書長王智盛今天說，應定義成「吸台」、「虛台」措施，中國想將台灣的高教人才、專業人才、資金吸引到中國，對台灣是被虛化的過程。

兩岸政策協會今天在立法院舉行「中共兩會後的兩岸關係」座談會，王智盛、台灣民主基金會副執行長顏建發、兩岸政策協會理事長譚耀南、民主進步黨立法委員賴瑞隆、台灣世代教育基金會執行長洪耀南等人出席與談。

顏建發說，中國共產黨的戰略是「以我為主」、「對我有利」，惠台措施就像是中國提供醬油，但要自己帶隻雞，煮完是在中國吃，「這是不平等交易」，政府必須從總體利益來看，如果沒有長期規範或有效機制控管，大家會競相往中國去，恐因個別利益，造成國家集體崩潰。

譚耀南表示，這些惠台措施，儘管中國稱為「準國民待遇」，但台灣人民對民主、自由、人權等核心價值的堅持、認同，不會因此有所改變；因應兩岸新情勢，政府須重新檢視相關法規、法制，「不見得是限縮，也可能是更開放」，只有透過有效管制、風險控管，才能確保台灣利益。

賴瑞隆說，全球高度關注中國國家主席習近平的「中國夢」，預料兩岸局勢將是大好大壞，對台作法會是軟得更軟、硬得更硬，例如一方面軍機、軍艦繞台、劃設M503航道等，體現強硬的作為，另一方面又釋出惠台政策、拋出準國民待遇等手段，以各種方式「收攏台灣人民的人心」。

賴瑞隆表示，台灣在軍事上需要持續強化，有更強抵抗能力，才有更多談的籌碼，也讓中共鷹派不敢輕舉妄動。另外，將來國安法規必須適度補強，防止惡意方式侵害台灣的國安問題。（編輯：張均懋）1070309

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