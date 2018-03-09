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政治

涉毀損婦聯會資料　黨產會赴北檢告辜家母女

記者林仕祥／台北報導2018/03/09 15:52
▲不當黨產處理委員會表示，辜嚴倬雲、辜懷如，以及一名劉姓助理，3 人涉犯侵占、毀損罪，已赴台北地檢署提起刑事告發。（圖／NOWnews 資料照）
▲不當黨產處理委員會表示，辜嚴倬雲、辜懷如，以及一名劉姓助理，3 人涉犯侵占、毀損罪，已赴台北地檢署提起刑事告發。（圖／NOWnews 資料照）

不當黨產處理委員會今（9）日表示，前中華民國婦女聯合會主任委員辜嚴倬雲、其女辜懷如，以及一名劉姓助理，3 人涉犯侵占和毀損罪，已赴台北地檢署提起刑事告發，盼檢調依法追究，勿枉勿縱。婦聯會現任主委雷倩表示，婦聯會對此事無從了解，且被告人非會員，亦無立場回應。 

黨產會表示，媒體揭露辜嚴倬雲女士的李姓秘書，於今年 1 月 31 日至婦聯會大樓取走辜嚴倬雲辦公室物品，黨產會因此展開調查，從 2 月 7 日起陸續約詢婦聯會員工、司機、辜懷如及相關人士。

黨產會調查後發現，婦聯會員工於去年 5 月中旬基於辜嚴倬雲女士指示，將該會民國 95 年前之帳冊、檔案等會務資料，依據不同處室分門別類並加以裝箱標示，搬運至台北市中山區德惠街某處，之後再從德惠街搬到中山北路二段某處，並在辜嚴倬雲指示下，由辜懷如協同其劉姓助理銷毀。

黨產會強調，雖然辜嚴倬雲、辜懷如強調這些會務資料皆為私人物品，但約詢相關人等都一致表示，這些物品包含各處室 95 年以前檔案資料共計 170 箱，辜嚴倬雲、辜懷如的主張與事實不符，涉嫌觸犯刑法業務侵占罪。

黨產會指出，辜嚴倬雲於去年 12 月 22 日被內政部撤免婦聯會主委職務時，未返還所保管帳冊、檔案等會務資料，且在未徵詢婦聯會同意下，逕自銷毀相關會務資料，觸犯刑法背信罪、毀損他人文書罪及毀壞政治檔案罪嫌。由於劉姓助理因共同協助銷毀婦聯會帳冊、檔案等會務資料，與辜嚴倬雲、辜懷如等二人一併告發。

雷倩回應，有關婦聯會 170 箱資料檔案一事，黨產會已多次持函來會調查並數度約詢多名婦聯會同仁，每次婦聯會均委請律師全程陪同，俾能確保同仁合法權益不受損害。

雷倩說，黨產會今天告發對象中，並無婦聯會人員，具體內容又有極大部分係本會以外之人事時地，婦聯會無從了解，亦無立場回應。

關鍵字黨產會婦聯會北檢辜嚴倬雲雷倩辜懷如
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