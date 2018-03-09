陳玉珍宣布參選　誓言要當金門第一個女縣長

前進縣政府！金門縣議員陳玉珍選在三月八日婦女節召開記者會宣布參選年底金門縣長，她表示，當選後要優化金門酒廠經營策略，帶動活絡民間經濟；陳玉珍說，若國民黨的黨內協調機制是公平公正公開的，她會參加，也有信心能勝選。

曾擔任過3屆縣議員的陳玉珍表示，她體認到金門已到了新世代傳承接棒的時候，要發揮兩岸核心優勢的發展策略，更重要的是要有一位能夠深化服務解決民瘼的領導人，她自認已經具備了可以光大這些要素的條件，現在能挺身站出來堅定參選年底縣長。

陳玉珍表示，未來當選縣長後，有幾項施政重點，包括增加金門在地常住人口數；重新檢討都市計畫和發展策略、均衡區域發展；教育資源分配更合理；創造多元財源收入的產業政策、優化金酒公司經營策略；落實醫療在地化。