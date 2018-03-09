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陳玉珍宣布參選　誓言要當金門第一個女縣長

記者蔡若喬／金門報導2018/03/09 15:47
▲金門現任議員陳玉珍選在三八婦女節當天，宣布要參選年底的金門縣長選舉。（圖／記者蔡若喬攝 , 2018. 03.08）
▲金門現任議員陳玉珍選在三八婦女節當天，宣布要參選年底的金門縣長選舉。（圖／記者蔡若喬攝 , 2018. 03.08）

前進縣政府！金門縣議員陳玉珍選在三月八日婦女節召開記者會宣布參選年底金門縣長，她表示，當選後要優化金門酒廠經營策略，帶動活絡民間經濟；陳玉珍說，若國民黨的黨內協調機制是公平公正公開的，她會參加，也有信心能勝選。

曾擔任過3屆縣議員的陳玉珍表示，她體認到金門已到了新世代傳承接棒的時候，要發揮兩岸核心優勢的發展策略，更重要的是要有一位能夠深化服務解決民瘼的領導人，她自認已經具備了可以光大這些要素的條件，現在能挺身站出來堅定參選年底縣長。

陳玉珍表示，未來當選縣長後，有幾項施政重點，包括增加金門在地常住人口數；重新檢討都市計畫和發展策略、均衡區域發展；教育資源分配更合理；創造多元財源收入的產業政策、優化金酒公司經營策略；落實醫療在地化。

談到參選理念，陳玉珍指出，她要傳承金門純樸民風、突破金門緩滯現況，並開創金門關鍵未來。陳玉珍強調，她所提出的政見絕對是經過深思熟慮，確定可行才提出，執政後也必當竭盡所能實現落實。

陳玉珍誓言，要當金門第一個女縣長，必定全心全力參選，認真誠實地和選民溝通，取得金門鄉親對玉珍的認同以及支持，期待大家多為她「前進縣政府」參選之路，加油、鼓勵和支持。


▲陳玉珍誓言要當金門第一個女縣長，並認為提出的政見確實可行。（圖／記者蔡若喬攝 , 2018. 03.08）

關鍵字金門縣議員陳玉珍金門縣長
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