不捨牽連邵雨薇　吳慷仁：演藝圈對女生很嚴格

吳慷仁今（9）日出席品牌活動，換了新髮型，顯得神清氣爽。問及日前與邵雨薇逛街，卻被解讀成是熱戀情侶，還雙雙深陷劈腿風暴，吳慷仁坦言當下看了報導有些生氣，認為周刊在沒有求證的情況下，就看圖說故事，直言：「溝通對你們來說有這麼難嗎？」
吳慷仁談及與邵雨薇的緋聞，表示對女方很抱歉、心疼，更說演藝圈對女生的標準太嚴格，還開玩笑說：「以後其他經紀人看到我，都會說要離吳慷仁遠一點。」但他也表示，邵雨薇在如此高壓的期間，表現的不同以往，認為她成長許多，更誇讚：「我從以前就很看好她，她也跟我說過想演比較挖掘內心的角色。」
▲吳慷仁換了新髮型。（圖／記者林調遜攝，2018.03.09）
問及事發後，兩人有無聯繫？吳慷仁透露，還是有致電給邵雨薇關心一下情況，更說兩人是朋友，以後出去吃飯、逛街也都還是可以，直言：「畢竟我們都沒有做錯事」。至於吳慷仁對前女友鍾瑶經紀人說了「抱歉」，又被解讀成是承認與邵雨薇的戀情，吳慷仁無奈說著：「你們都知道她因為這件事接了多少電話，我說的抱歉只是這個，不是我做錯事。」
吳慷仁表示，在與邵雨薇的新聞爆出後，也接到許多求證電話，「如果是我自己的事，我不會一個一個說，但這影響到別人，我就有責任要好好解釋。」吳慷仁日前曾與温貞菱在便利商店被拍到，如今也與邵雨薇鬧緋聞，問及未來會不會改變交友態度？吳慷仁深深嘆一口氣，「就是工作嘛，一定有聊得來、聊不來的朋友，聊不來就不用強求。」他透露未來不會在媒體上談論個人私事，直言：「我還是那個從高雄上來的吳慷仁、還是那個很愛演戲的演員。」
▲吳慷仁情史備受矚目。（圖／記者林調遜攝，2018.03.09）