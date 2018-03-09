不捨牽連邵雨薇　吳慷仁：演藝圈對女生很嚴格

吳慷仁今（9）日出席品牌活動，換了新髮型，顯得神清氣爽。問及日前與邵雨薇逛街，卻被解讀成是熱戀情侶，還雙雙深陷劈腿風暴，吳慷仁坦言當下看了報導有些生氣，認為周刊在沒有求證的情況下，就看圖說故事，直言：「溝通對你們來說有這麼難嗎？」

吳慷仁談及與邵雨薇的緋聞，表示對女方很抱歉、心疼，更說演藝圈對女生的標準太嚴格，還開玩笑說：「以後其他經紀人看到我，都會說要離吳慷仁遠一點。」但他也表示，邵雨薇在如此高壓的期間，表現的不同以往，認為她成長許多，更誇讚：「我從以前就很看好她，她也跟我說過想演比較挖掘內心的角色。」