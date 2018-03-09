壽險投資部位不健康 金管會促錢進REITs

台北金融研究發展基金會今天舉辦「2018全球經濟趨勢與債市展望會」，鄭貞茂會中指出，壽險業過去投資公債的比重都有超過1成，去年卻降到8%，即使加上公司債等固定收益商品，整體壽險業的固定收益商品投資比重仍不到2成，相對其他國家壽險業的投資部位中有80%至90%都投資在國內固定收益商品，另一方面，國內壽險業的投資不動產比重有4%，比率相對國際間高，這是不健康的狀況。

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）金融監督管理委員會副主委鄭貞茂表示，壽險業投資固定收益商品的部位萎縮，且投資不動產比重偏高，這是不健康的情況，為去化國內龐大資金，金管會已委外研究力促壽險資金投入REITs。

他說，金管會對於壽險業投資國內固定收益商品的比重愈來愈低感到憂心，因為這代表國內固定收益商品無法提供投資標的物給壽險業。

鄭貞茂進一步指出，REITs（不動產投資信託）是不錯的金融工具，台灣過去有很多REITs，但近幾年比較沒有表現，主因包含利率太低，以及REITs現在的經營者大多為金融機構，而金融機構經營模式多是持有到到期，也就是，只賺取租金收益卻沒有資本利得。

鄭貞茂說，因為發行門檻的關係，使得目前REITs的發行經營者都是金融機構，而擁有不動產專業的機構卻無法參與，因此，為協助國內REITs市場發展，並協助壽險業去化龐大資金，金管會已委請信託公會進行相關研究，擬透過法規鬆綁，讓REITs市場活絡。

同時，鄭貞茂也說，壽險公司投資持有的商業不動產為了因應會計準則要求需定期評價，而REITs天天報價，壽險公司若持有REITs可讓財報更為透明。（編輯：黃國倫）1070309