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看好亞股表現勝美股 匯豐中華投信今年聚焦5大投資主

鉅亨網2018/03/09 15:48
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今 (2018) 年投資市場波動，滙豐環球投資管理亞洲與印度股票投資團隊主管杜家傑 (Sanjiv Duggal) 今 (9) 表示，從總經面和評價面來看，今年持續對亞洲市場有利，其中特別看好 5 大投資主題，包括中國消費升級、印度金融股、韓國科技股、印度長期消費趨勢以及醫療保健研發等題材。

杜家傑 (Sanjiv Duggal) 表示，亞洲 (不含日本) 股票在去年締造 42% 的報酬率，為 2009 年來表現最佳的一年，超越美國 (21%)、歐洲 (26%)、日本 (24%) 與新興市場 (37%)，此外亞洲市場的企業獲利穩健，去年每股盈餘 (EPS) 成長率預估有 22.2%。 

展望今年，杜家傑 (Sanjiv Duggal) 指出，亞洲市場中，可關注中國消費升級題材，因強勁的房地產市場和陸股表現帶來的財富表現，促使消費者追求更高品質的服務與消費旅遊體驗；另印度金融股同樣存有投資機會，2016 年印度廢鈔後，資金流回銀行，保險和共同基金市場受惠，目前印度金融業正處於甜蜜期。

韓國科技股亦有撿便宜的機會，韓國科技公司擁有產業領導與主導性市占率，且目前韓國科技股交易價格較為便宜；而印尼明年大選年，估計循環性消費將緩步回升；此外，醫療保健研發熱潮，印度、韓國與中國醫藥公司持續創新，也是投資人可關注的投資主題。

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