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台股盤後－顯卡礦工休息 鴻海領軍新蘋概接棒 周K線

鉅亨網2018/03/09 15:45
鉅亨網 / NOWnews
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台股今 (9) 日早盤多空消息交戰，包括川普正式簽署鋼鋁關稅，但美墨豁免，至於國內則有鴻海子公司 FII 獲准 A 股掛牌，加上新入列蘋果供應鏈的新蘋概股也強勢走揚，力抗疲弱的顯卡族群，指數開高震盪，終場上漲 41.58 點，以 10865.82 點作收，成交值 1228.9 億元。周線上漲 166.65 點，K 線收紅。

以中小型股為主的櫃買市場則是同樣開高震盪，生醫股仍是強勢指標，終場上漲 0.42 點，以 150.69 點作收，成交值 365.89 億元。周線上漲 2.9 點，K 線收紅。

台股類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是其他電子類股，漲幅達 1.9%，水泥及光電也漲逾 1%，貿易百貨、玻陶、化學、建材營造、航運、其他類、化學生醫、半導體、電子通路、橡膠、紡纖、造紙、汽車、生醫、塑膠、電腦設備、金融等也均收紅。

至於下跌類股則有油電燃氣、電機機械、資訊服務、通信網路、食品、通信網路、鋼鐵、電子零組件、鋼鐵、電器電纜及觀光等。

台股今天強勢指標以鴻海集團為主，在子公司 FII 獲准 A 股掛牌，鴻海股價隨即開高，盤中多次越過 92 元大關，也一口氣收復 5 日線、10 日線、半年線及年線等多條均線，另外鴻家軍的京鼎、建漢、廣宇、訊芯 - KY、鴻準、台揚、正達、乙盛 - KY、臻鼎 - KY 等也均收紅。

至於蘋概股也因為蘋果公布新年度的供應鏈，包括兆利、景碩、明安、谷崧等君亮燈漲停，順德也同步漲停，旺宏、新至陞、順達、緯創、精材、台郡、新普、和碩、達方、可成、廣達、聯發科、南電等也均收紅。

半導體則由台積電領軍，帶動矽晶圓類股強彈，合晶亮燈漲停，漢磊、中美晶、環球晶、嘉晶、創意、欣銓、昂寶 - KY、華邦電、晶豪科、敦泰等漲幅也超過 2%。

光學股則由股王大立光領漲，站上 3800 元大關，先進光、光燿科、今國光、揚明光、聯一光、新鉅科、玉晶光、佳凌、亞光等也均收紅。

不過顯卡族群則是一片綠油油，青雲、麗臺、映泰等亮燈跌停，安鈦克、廣寰科、華擎等跌逾 5%。

分析師林孟漢表示，台股今天再度由電子權值股領軍，周 K 也順利收紅，不過盤勢的強弱類股出現明顯變化，被動元件在國巨仍看多的狀況下續穩，顯卡族群卻因為駭客問題蔓延而遭到重擊，整體來看，指數已經突破均線糾結區，只要國際股市不要出現太大變化，預料隨著月線將逐漸轉平向上，10700-10800 點有機會成為近期底部。

 

 

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