月亮下巴戽斗妹好自卑　矯正治療重展笑顏

戽斗形成的原因，大致可分為機能性與骨骼性二種。「機能性戽斗」指的是孩子發育期牙齒錯咬，或飲食習慣欠佳等因素，造成下巴因前牙的誘導往前傾，產生咬合不良問題。而「骨骼性戽斗」多半由基因遺傳所造成，牙齒外觀上下排的前齒無法咬合，即使能咬到也只是淺淺地碰觸，由於是先天問題，需要配合成長期積極治療，否則錯失黃金矯正期，治療風險比率相對增高。

哎呀！大家快來看月亮！在哪裡？是她的戽斗啦！小美被班上同學嘲笑，笑起來的時候，下巴有點歪歪長長的，讓她自卑好久，不想去上課。剛上小學的小美因牙齒咬合不正，下巴戽斗，不但不愛笑、不跟同學說話互動，甚至連學校營養午餐都不吃，導致身高發育矮了同齡小朋友一截，家長抱著擔憂的心情帶她至診所檢查，深怕錯過治療的最佳時機。

牙醫師宋慧玲說明，戽斗的治療過程就像打棒壘球，大概可分為3階段，不同階段的矯正方式有所不同，在黃金治療期9到12歲間，盡早接受治療還能夠「不拔牙矯正」，無須折損任何一顆牙齒。

（一）「幼童期」重點在預防性齒顎矯正：約在7至8歲，當孩子永久牙的門牙萌生時，此階段的矯正重點會放於預防性的齒顎矯正治療，透過調整前牙的反咬情形，使上下顎骨骼達到平衡發展。

（二）「青春前期」是矯正戽斗的黃金期：由於人體上顎骨骼的成長期約9至12歲，下顎約13至18歲。因此，想要矯正戽斗，以9至12歲為最佳時間。此年齡的孩童上顎發育尚未完全定型，可利用調整上下顎的方式，來達到矯正治療的目的。

（三）「青年期」以外科正顎手術治療為主：此階段介於18至20歲之間，上顎骨的發育已達到成人定型，無多餘的空間可以再調整，只能改以外科正顎手術來解決戽斗問題。



▲戽斗治療大致可分為3階段，每一階段治療方式不同。（圖／公關照片）

宋慧玲指出，臨床上曾收治一案例，男大生為改善戽斗前來就醫，但因已錯過黃金矯正期，骨頭發育也完全定型，只能選擇進行全身麻醉、開刀的正顎手術來改善戽斗。

案例中的小美透過上顎擴張術，將上顎骨往前拉，調整上下骨骼的差異，經過專業的評估後，以引導方式即可達到矯正效果，重展笑顏，完全不需拔牙。宋慧玲呼籲，戽斗矯正的成功，關鍵在於把握孩童時期的黃金治療時間。早期矯正不只事半功倍，也能緩解孩子的痛苦與家人的醫療費用。相反地，若錯過最佳矯正期，不僅要承擔動手術風險，治療花費也會比單純矯正更高。提醒家長，若孩子有戽斗症狀，切勿拖延，應給專業的醫師治療，讓孩子健康成長。