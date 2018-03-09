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全能狗S　做汪汪的守護天使 – 全能狗S開箱介紹

寵毛網2018/03/09 15:15
全能狗S　做汪汪的守護天使 – 全能狗S開箱介紹（圖／寵毛網）
全能狗S　做汪汪的守護天使 – 全能狗S開箱介紹（圖／寵毛網）

每隻汪星人都是汪爸汪媽的心頭肉，照顧得可以說是無微不至，也很在乎汪汪們的健康狀況。而提及汪汪們的健康，預防心絲蟲和防蚤就是其中一項重要環節了。千萬不能認為說汪汪們沒有出門就不會感染寄生蟲，蟲卵可能跟著每天外出工作的飼主回到家中傳染給心愛的寶貝們，等到意識到身體出狀況時通常症狀都已經很嚴重了，為了因應這樣的需求並落實預防勝於治療的觀念，今天小編要來介紹一項六效全能的新產品 － 全能狗S。

▲全能狗系列最新一代產品，除了原先的除蚤、抗壁蝨之外，新加入了蛔蟲、鉤蟲、鞭蟲的效力和心絲蟲預防，達到六效合一的功效。

▲全能狗系列最新一代產品，除了原先的除蚤、抗壁蝨之外，新加入了蛔蟲、鉤蟲、鞭蟲的效力和心絲蟲預防，達到六效合一的功效。（圖／公關照片）

全能狗S是全能狗系列最新一代產品，看產品名加了S就知道是個超級super好物，除了原先的除蚤、抗壁蝨之外，新加入了蛔蟲、鉤蟲、鞭蟲的效力和心絲蟲預防，達到六效合一的功效。全能狗S延續了上一代產品的優點，以穀類澱粉與豆類蛋白製成，搭配香濃的牛肉風味，根據統計超過90%的狗狗都是毫不猶豫的一口吃下全能狗S，就算是挑食的狗狗也愛不釋口！再也不用為了幫毛小孩點個藥劑或餵個藥，就搞得家裡天人交戰、世界大戰了。更重要的是，全能狗S採低劑量設計，給狗狗最剛好最合適的防護，不增加狗狗身體負擔，有效又安全。談了這麼多，我們來看一下全能狗S的包裝吧！

▲下面畫上主打的六項效能，主要的包裝內容依據體重的不同，有不同品種的狗狗圖片再上方。

▲下面畫上主打的六項效能，主要的包裝內容依據體重的不同，有不同品種的狗狗圖片再上方。（圖／公關照片）

先看到包裝，外觀上很直觀的是全能狗S的英文品名以及中文名，下面畫上主打的六項效能，主要的包裝內容依據體重的不同，有不同品種的狗狗圖片再上方，右上角有標示適用犬隻體重，全能狗S這次最特別的還有出最小劑量的藥劑，針對2-3.5kg的狗狗使用。

▲可愛的澳洲牧羊犬的包裝是選用的是對牧羊犬安全係數高的milbemycin。

▲可愛的澳洲牧羊犬的包裝是選用的是對牧羊犬安全係數高的milbemycin。（圖／公關照片）

這次小編拿到的是15~30kg的包裝，右下角還有個閃亮圓貼紙，說明是蚤不到公司出品的新產品，讓人放心許多。包裝正面是一隻可愛的澳洲牧羊犬當麻豆，看到牧羊犬就想到有一個小故事可以分享唷：相信很多牧羊犬的毛爸媽都知道，某一些牧羊犬因為基因上的缺陷，所以在使用某些藥物時要特別小心。全能狗S會用牧羊犬作麻豆是有原因的，因為全能狗S選用的是對牧羊犬安全係數高的milbemycin，這包裝就是要讓牧羊犬的飼主一目了然，安心讓牧羊犬服用。

▲每月一顆全能狗S，有效預防犬心絲蟲，並能治療蛔蟲、鉤蟲、鞭蟲感染。

▲每月一顆全能狗S，有效預防犬心絲蟲，並能治療蛔蟲、鉤蟲、鞭蟲感染。（圖／公關照片）

包裝打開後有三劑口服肉塊以及一張英文說明書，背面則是有效成分、使用說明以及注意事項。

▲一塊搞定跳蚤壁蝨同時預防心絲蟲，打擊多種腸道寄生蟲。

▲一塊搞定跳蚤壁蝨同時預防心絲蟲，打擊多種腸道寄生蟲。（圖／公關照片）

產品肉塊的大小比想像中小，充滿濃濃的牛肉味。
有效成分並不是平均分布的，所以如果把大型犬的用藥切一半給小型犬服用可能會造成預防效果不佳或無效的後果，千萬不可以這樣用啊！另外，全能狗S的投藥間隔是一個月，方便好記不容易忘記造成預防漏洞。

▲原廠盒身都有明確標註有效期限喔！

▲原廠盒身都有明確標註有效期限喔！（圖／公關照片）

▲全能狗S適用於8週齡以上且體重大於2公斤任一品種的狗狗。

▲全能狗S適用於8週齡以上且體重大於2公斤任一品種的狗狗。（圖／公關照片）

最後還是要強調，全能狗S是寵物用處方藥，用藥前請向專業獸醫師請教意見後再進行使用，而且千千萬萬不要誤信偏方或是貪小便宜買水貨，推薦給怕點藥、愛玩水，或是每次點藥都是一場硬仗的汪星人爸媽一個更方便、簡單的選擇，讓全能狗S和各位爸媽一起做汪汪的守護天使，每隻狗狗都值得最好的！

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關鍵字全能狗s寵物心絲蟲牧羊犬
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