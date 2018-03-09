遞延出貨效益顯現 凱羿-KY 2月營收年增逾17%

凱羿指出，自有品牌 Copper Chef 第一代產品上市已逾 2 年，迄今熱銷，尤其經典 9.5 吋多功能方形陶瓷不沾鍋，更於今年初經 4 萬多名消費者線上投票，榮獲美國 2018 年鍋具類年度最佳產品 (Product of the Year USA)。

凱羿除了旗下熱銷產品持續穩定銷售，廚房電器新品已開始出貨，2 月起業績動能逐步轉強，接下來也將推出新品，包括 Copper Chef 第一代功能性新品、桌上型涼風扇等。

百貨高價股凱羿 - KY(2939-TW) 今 (9) 日公布 2 月合併營收為 2.77 億元，儘管因 2 月工作天數較短，營收月衰退 32%，但較去年同期逆勢成長 17.52%，終結連 5 月衰退態勢，凱羿表示，客戶部分訂單遞延出貨效應已在 2 月顯現。

除鍋具類明星商品外，凱羿在 Copper Chef 品牌基礎下已研發出全方位產品，涵蓋鍋具、烤盤、刀具和電磁爐等，顯示與美國最大衛星電視購物商 TriStar 的合作下，已成功打造出深獲消費者認同的知名廚具品牌。

為延續熱絡買氣，凱羿也將推出 Copper Chef 第二代鍋具，樂觀預期可再掀起銷售熱潮。