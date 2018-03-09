台水前進印度 塔塔公司開路

（中央社記者黃雅娟台北9日電）印度最大集團塔塔（Tata Group）台灣分公司今天拜會台水，未來擬幫助台水在印度開發案源，共同投標。台水董事長郭俊銘表示，國內業者已經組成A-Team，未來打進印度市場，期盼派出「國家隊」。
郭俊銘今天表示，印度塔塔集團（Tata Group）台灣分公司拜會台水，除了介紹公司資訊服務還有相關產品外，塔塔集團在印度歷史悠久，未來可以朝向跟台水合作，作為跟印度之間的橋梁，並由塔塔集團負責開發案源，共同投標。
郭俊銘指出，印度目標興建100座智慧城市，雖然官方政府並未全額補助，但是在水務部分投資金額高達234億美元（約新台幣6855億元），雖然台水已經號召37家業者成立「台灣水資源A-Team」（Aqua A-TEAMTAIWAN），要打進印度市場，還是得打「國家隊」。
郭俊銘表示，未來優先搶進工程，還是會先從廢水處理等台灣技術領先領域先行進攻。如果可能，希望透過政府跟政府簽訂投資保障相關協議，讓「國家跟國家合作」。
台水指出，目前規劃兩種投資模式，第一種為透過在地台商引介案源，挑選有關水資源工程項目，就談判條件、法規細節、稅務規則、合作條約等事與台商及印方對象城市做進一步討論合作。
第二種屬大型工程計畫類，希望先與印度大企業如塔塔集團建立合作夥伴關係，由工程顧問公司擔任主導，台水公司負責協助規劃整合，協商安全的合作模式如ODA（Official Development Assistance）或亞洲開發銀行等，把水務技術推往新南向國家。（編輯：張均懋）1070309