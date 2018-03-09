台水前進印度 塔塔公司開路

（中央社記者黃雅娟台北9日電）印度最大集團塔塔（Tata Group）台灣分公司今天拜會台水，未來擬幫助台水在印度開發案源，共同投標。台水董事長郭俊銘表示，國內業者已經組成A-Team，未來打進印度市場，期盼派出「國家隊」。

郭俊銘今天表示，印度塔塔集團（Tata Group）台灣分公司拜會台水，除了介紹公司資訊服務還有相關產品外，塔塔集團在印度歷史悠久，未來可以朝向跟台水合作，作為跟印度之間的橋梁，並由塔塔集團負責開發案源，共同投標。

郭俊銘指出，印度目標興建100座智慧城市，雖然官方政府並未全額補助，但是在水務部分投資金額高達234億美元（約新台幣6855億元），雖然台水已經號召37家業者成立「台灣水資源A-Team」（Aqua A-TEAMTAIWAN），要打進印度市場，還是得打「國家隊」。