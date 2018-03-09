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竹縣客家雞酒料理賽 鄧福順獲雞酒狀元

中央社2018/03/09 15:52
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣9日電）新竹縣政府為促銷當地特色雞，辦理「客家雞酒料理大賽」，由竹北市雞農鄧福順奪下第一名「雞酒狀元」，他分享用在地食材作為雞飼料，做好層層把關，雞隻健康烹飪後更美味。

新竹縣政府與新竹縣養雞協會合作，配合農夫市集辦理「客家雞酒料理大賽」，今天在新竹縣政府大廳進行評選，現場不斷飄出陣陣雞酒香氣。

新竹縣長邱鏡淳受訪指出，這次客家雞酒料理大賽共有7組養雞協會會員參與，除了比養雞技術，也比料理手藝，最終由竹北市的「富美竹寶雞」鄧福順奪得第一名，獲頒「雞酒狀元」，而新豐鄉養雞產銷班則拿下佳作與最佳人氣獎。

竹縣府農業處長邱世昌受訪表示，參賽隊伍使用在地生產的竹北仿土雞、紅羽土雞及黑羽土雞為食材，製作雞酒料理，邀請行政院農業委員會農糧署北區分署副分署長陳吉成、東泰高中餐飲科主任林美吟及新竹風廚師餐飲觀光發展協會理事吳俊宏擔任品評料理。

林美吟指出，白斬雞評的是外觀、香氣與咬勁；而雞酒評比除了香氣外還有口感，所以雞隻的周齡很重要，她覺得所有的參賽者都很用心，值得鼓勵與推廣。

這次獲得雞酒狀元的鄧福順表示，他所飼養雞隻特色是完全用在地食材當飼料，沒有其他添加物，雞隻的健康狀況從牧場、宰場及產品，都經過層層把關，直呼「用健康的雞料理，自然又香又美味」。

新竹縣養雞協會理事長陳光國表示，由於消費型態的改變，養雞業者也面臨壓力，所以希望可以打出形象品牌，將所飼養的安心雞隻，推介給廣大的消費者。（編輯：黃于）1070309

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