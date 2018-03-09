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川普同意和金正恩會面後.. 亞洲市場這樣反應

鉅亨網2018/03/09 15:59
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北韓領導人金正恩透過南韓特使團，向美國總統川普傳達希望雙方會談之意，而川普表示將在 5 月之前安排雙方碰面，投資者樂見美國與北韓破冰，此消息經報導後，日股與韓股紛紛走升，日元及黃金則是下跌，代表著投資者願意承擔更多的風險。

以下是亞洲地區周五主要的市場走勢：

在川普接受金正恩的邀請後，韓國綜合股價指數 Kospi 和日本東證股價指數皆呈現上漲。日元兌美元則是在消息曝光後，呈現 2 月以來最大幅度的下跌，主要原因為投資者減少避險資產的投資，可能轉向更具風險的選項。

日元兌美元下跌
日元兌美元下跌

黃金價格亦下跌，而韓國主權債券投保費用則跌至 2016 年 11 月以來的最低水平。

擔保韓國主權債的費用降低
擔保韓國主權債的費用降低

同時，由於北韓承諾願意暫停進一步的核武測試，南韓的旅遊業、旅館業和化妝品業股價走揚。若核武終止測試，中國對南韓部署薩德反導彈系統的不滿情緒可望降低，有望移除中國對旅行團的禁韓令。

韓國旅遊業相關類股
韓國旅遊業相關類股，在金正恩和川普將會面消息曝光後走升

然後專家認為，川普和金正恩的會面，目前沒有任何細節，也沒有保證一定會發生，因此，對於市場的長期影響，依然存在著不確定性，而美國實施的鋼鋁關稅，對亞洲地區有負面影響。

澳盛銀行位於東京的日本外匯和商品銷售主管 Shigeki Yoshitoshi 表示：「美國和北韓雙方進行談話的影響，會是正向但短期的，所以這時候是購買美元兌日元的時機。但有鑑於之前雙方曾經進行過類似的談話，卻沒有任何實質性的結果，從中長期來看，對市場的影響有限。」

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