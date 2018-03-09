手機保險箱治上課低頭族 增學習專注力

（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）暨大附中在教室設置手機保險箱，上課時間統一保管手機，希望學生在學習時與教師有更多互動及收穫，還有家長聽聞，特地將孩子從台中送到南投就讀。

學生課堂上滑手機屢見不鮮，上課低頭族成為校園需解決的問題，國立暨南國際大學附屬高中為使學生專心上課，經導師會議後，決議在教室設置透明「手機保險箱」，上課時間集中保管學生手機，並訂定使用標準，高一去年8月起試辦效果良好，今年2月全面實施。

暨大附中校長張正彥今天說，學校實施手機保險箱措施後，學生學習變得更專心，日前一名家長打電話到學務處詢問：「聽說你們上課統一保管手機，是真的嗎？」經學校說明，家長主動表示要將孩子從台中送到暨大附中學習，已順利入學。