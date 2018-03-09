新竹縣客家雞酒料理大賽　養雞協會會員大PK

新竹縣政府今(9)日中午飄出陣陣擋也擋不住的雞酒香，原來是縣府為促銷本縣特色雞，與新竹縣養雞協會合作，配合「農夫市集」所辦理的「客家雞酒料理大賽」，計有來自全縣7組養雞協會會員大PK，比養雞技術也比料理手藝。

這場料理界的盛會，最後由竹北「富美竹寶雞」的鄧福順奪得第1名雞酒狀元，而新豐養雞產銷班則拿下佳作與最佳人氣獎；縣長邱鏡淳頒發獎牌鼓勵，並請大家一起支持禽農、青農及在地所辦理的農特產品推廣活動，而副縣長楊文科也到場為農友加油打氣。



▲擋也擋不住的雞酒香，瀰漫縣政府大樓。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.09）

農業處長邱世昌表示，參賽隊伍使用在地生產的竹北仿土雞、紅羽土雞及黑羽土雞等有色雞為食材，製作雞酒料理，邀請產官學代表有行政院農業委員會農糧署北區分署副分署長陳吉成、東泰高中餐飲科主任林美吟及新竹風廚師餐飲觀光發展協會理事吳俊宏擔任專業品評，與在場貴賓一同品評料理。



▲評審老師專心品評每位參賽者精心烹調的雞酒料理。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.09）

林美吟表示，白斬雞評的是外觀、香氣與咬勁，而雞酒評比除了香氣外還有口感，所以雞隻的周齡很重要，她覺得所有的參賽者都很用心，值得鼓勵與推廣；榮獲「雞酒狀元」美名的鄧福順自豪指出，所飼養的雞隻完全用在地食材當飼料，沒有其他的添加物，雞隻的健康狀況在牧場、宰場及產品時都是經過層層把關，消費者可以安心食用。

新竹縣養雞協會理事長陳光國表示，由於消費型態的改變，養雞業者也面臨壓力，所以希望可以打出形象品牌，感謝縣府與各單位給業者有站在舞台上的機會，將所飼養的安心雞隻，推介給廣大的消費者。



▲評審老師林美吟表示白斬雞評的是外觀、香氣與咬勁。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.09）

現場除了雞酒料理品評競賽外，還有農畜產品展售及畜牧生產教育推廣等活動，縣府中庭也有「青農小市集」，展售產品有當令友善種植的蔬菜及水果，友善福利雞蛋、東方美人茶、有機蔬菜及手作農產加工品、伴手禮、在地優質米及雜糧等。