LINE台用戶日傳3500萬則影片 全球居冠

（中央社記者江明晏台北9日電）LINE在台灣有1900萬用戶，今天公開台灣用戶在全球居冠使用數據，包括每日傳送逾3500萬則影片，旗下各項LINE服務也分享今年策略，包括舉行LINE超級購物節、LINE Pay預計多個支付場景。
LINE舉辦2018年台灣年度記者會，旗下各項LINE服務也分享去年經營數據與今年策略。LINE首度公開台灣用戶在全球居冠的使用數據，包括每日傳送超過3500萬則影片，桌機版月活躍用戶占全球40%、每日使用語音通話人數超過700萬。
台灣有2300萬人口，LINE在台灣用戶高達1900萬用戶，逐年提升，觸及面積不斷擴大，每日20次開啟率，LINE台灣廣告事業部副總經理王俞蓉表示，今年開始，LINE將打造立體化行銷生態圈，廣告主可以將資料與LINE用戶做比對，直接找出自家會員在LINE上的軌跡，透過Look Like模式找到行為相似的族群，優惠精準對度，以及透過聊天機器人，深化一對一接觸，並透過LINE Beacon藍芽推播形成線上與線下無縫接軌整併。
LINE Today編輯團隊負責人林郁芬分享，2016年開始LINE Today提供新聞服務，在今年將持續朝「內容入口」服務定位演進，目前每月活躍用戶超過1800萬戶，內容夥伴新增至280家、每日供應2000則內容、涵蓋20種以上類別，最高紀錄曾40萬人同時在線。
她說，由於台灣是LINE桌機版使用戶最多的國家，今年LINE Today更計畫與其他LINE服務串連，發展桌機版的內容入口。
在LINE購物方面，LINE台灣電子商務部資深副總經理顧昌欣表示，LINE購物有900萬訪客，女性客戶達60%，樂齡族群用戶也在成長，30%用戶使用「搜尋」功能進行商品比價，導購訂單成功率約7%，高於業界平均水準，商品總數從上線時2400萬個，上升至3000萬個，有10家平台電商、170家品牌電商、中小企業1100家合作夥伴，3月將正式上線蝦皮商城、4月上線東森購物。
他預告，今年將舉行LINE超級購物節，希望能做出有別於大陸雙11、雙12的行動購物節，目標發展成固定檔期，以及培養百位購物達人，並啟動忠誠會員計畫。同時打通跨頻道導流、並啟動精準行銷、品牌電商大賞等計畫。
LINE Pay台灣營運團隊負責人吳孟芝分享，2月花蓮地震的愛心捐款中，透過LINE Pay捐款達新台幣8400萬元，除此之外，去年LINE Pay會員翻倍成長，會員數達260萬戶，並宣布投資一卡通票證公司，今年將正式跨足電子支付與電子票據領域，預計新增交通、個人轉帳、帳單付費、觀光商圈、夜市、中小商店等支付場景。(編輯：陳永昌)1070309