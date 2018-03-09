LINE台用戶日傳3500萬則影片 全球居冠

（中央社記者江明晏台北9日電）LINE在台灣有1900萬用戶，今天公開台灣用戶在全球居冠使用數據，包括每日傳送逾3500萬則影片，旗下各項LINE服務也分享今年策略，包括舉行LINE超級購物節、LINE Pay預計多個支付場景。

LINE舉辦2018年台灣年度記者會，旗下各項LINE服務也分享去年經營數據與今年策略。LINE首度公開台灣用戶在全球居冠的使用數據，包括每日傳送超過3500萬則影片，桌機版月活躍用戶占全球40%、每日使用語音通話人數超過700萬。

台灣有2300萬人口，LINE在台灣用戶高達1900萬用戶，逐年提升，觸及面積不斷擴大，每日20次開啟率，LINE台灣廣告事業部副總經理王俞蓉表示，今年開始，LINE將打造立體化行銷生態圈，廣告主可以將資料與LINE用戶做比對，直接找出自家會員在LINE上的軌跡，透過Look Like模式找到行為相似的族群，優惠精準對度，以及透過聊天機器人，深化一對一接觸，並透過LINE Beacon藍芽推播形成線上與線下無縫接軌整併。